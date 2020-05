La respuesta de Suecia a Alberto Fernández tras la comparación de los modelos para enfrentar el virus

El gobierno sueco respondió al presidente argentino, Alberto Fernández, tras los cuestionamientos que hizo en su discurso del viernes pasado, donde definió la prolongación de la cuarentena producto del Covid 19.

Fernández puso como ejemplo a Suecia ya que muchos le pedían tomarlo como modelo en cuanto al tratamiento de la pandemia. Así, comparó cifras sobre cantidad de contagios y muertes, sensiblemente mayores en el país europeo: “La verdad que lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta con 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Si seguimos el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”, dijo molesto.

La respuesta de Suecia tardó unos tres días en llegar y fue a modo de comunicado: “Es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países”.

Además, el documento dice que toda región tiene como objetivo “salvar vidas y proteger la salud pública. Pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor”.

En tanto, también se explica el modelo utilizado: “Las medidas consisten en una combinación de legislación y recomendaciones. El Gobierno de Suecia ha impuesto el cierre de fronteras, suspensión de clases en escuelas secundarias, prohibición de visitas a geriátricos y eventos de más de 50 personas. Instamos a que las personas que presentan síntomas de Covid-19 no vayan a trabajar, lo cual es posible a través de un seguro de salud extendido. Las medidas de Suecia difieren de otros países solamente en tres aspectos: nosotros no hemos impuesto un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no hemos impuesto el cese de la actividad comercial a algunas empresas y no hemos cerrado jardines de infantes ni escuelas primarias”.