Escruche en San Carlos: tras forzar una reja, se llevó 100 mil en mercadería y herramientas

Un hombre perpetró en las últimas horas un robo en un estudio informático ubicado en San Carlos empleando para ello la modalidad de escruche. La maniobra delictiva le permitió hacerse con un botín cuyo monto, según los primeros cálculos, ascendería a los 100 mil pesos.

El hecho tuvo lugar este martes alrededor de las 10 de la mañana en una oficina ubicada en 137 entre 46 y 47. Hasta ese lugar llegó un sujeto que, tras forzar las rejas y la ventana del local, ingresó para registrar el mobiliario.

Tras permanecer algunos minutos en la oficina, en los que abrió cajones y revisó estanterías, se fue del lugar con dos cajas de herramientas, una consola de videojuegos y mercadería que comercializa este estudio informático.

Lo que se llevó no fue la única pérdida que sufrió la pareja propietaria de este estudio. "Sacó las rejas de la ventana. No sabemos cómo lo hizo ya que, según vimos en un video tomado desde otro ángulo, no tenía herramientas. Calculamos que hizo fuerza hasta que logró sacar la estructura metálica" señaló a este diario Karina, una de las damnificadas.

En diálogo con eldia.com expuso que es el segundo robo que sufren en menos de siete meses. El anterior hecho tuvo lugar en octubre cuando tenían el local en La Loma. Aquella feroz entradera que sufrieron la empujó a ella y a su pareja a mudarse a un barrio más tranquilo.

"Son muchas las cosas que llaman la atención de este robo. Primero, que hayan ido directamente a la oficina que queda en un lugar que no es muy transitado. No es que venían caminando por la calle y vieron que no había nadie y se metieron. Acá entraron a un edificio, subieron al primer piso y ahí este sujeto empezó a sacar las rejas", sostuvo.

Tanto Karina como su pareja no dejan de relacionar los dos robos que sufrieron en menos de un año y es en este marco que "creen que están marcadas o alguien las entregó". "El tipo hizo tanto esfuerzo para sacar las rejas. Eso nos llama la atención. Como si tuviera la certeza de que hay algo en el interior. Nos parece muy raro todo. Hasta la vestimenta del ladrón" manifestó la joven.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes, a las que tuvo acceso este diario, se puede ver a un sujeto con un barbijo y revolviendo la oficina.

En base a los datos que brindó a este diario, el monto de lo que perdieron, sacando el arreglo de las rejas, ascendería a 100 mil pesos. Del lugar se llevaron dos cajas de herramientas que estaban ahí por que pensábamos instalar en estos días un sistema de seguridad. Se llevaron un taladro y una consola de Playstation 4 que debíamos arreglar a un cliente. Ahora la tenemos que pagar nueva" dijo Karina que dialogó con este diario tan sólo unos minutos después de que la policía científica finalizara las tareas periciales en el lugar.

En este sentido indicó que uno de los investigadores le indicó que no se descarta la posibilidad de que este robo tenga alguna relación con el anterior. Es por ello que por estas horas los esfuerzos están puestos en dar con el paradero de este sujeto y de este modo esclarecer este hecho e intentar lograr, en caso de que existiera relación, recabar alguna pista sobre el delito anterior.