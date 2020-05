En la Casa Blanca, todos deben usar tapabocas, menos Trump y su vice

La Casa Blanca ordenó ayer, por pedido de Donald Trump, que todo el personal use barbijo o tapabocas cuando no esté en su oficina o escritorio como precaución por los recientes casos positivos de coronavirus en el gobierno, una medida que, sin embargo, no se aplica por ahora al mandatario o a su vice, Mike Pence.

Ante la prensa, Trump redobló la apuesta y aclaró que nunca se sintió en peligro o vulnerable.