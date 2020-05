Silvino Báez recordó su último saludo a Fernando

Silvino Báez, padre de Fernando Baéz Sosa, el joven asesinado en enero último en Villa Gesell y por cuyo crimen hay ocho detenidos, recordó ayer con una foto el día en que su hijo se preparaba para iniciar sus vacaciones en la Costa y aseguró que aún conserva los audios que se enviaron para despedirse.

En dicha imagen se puede observar a la víctima vestida con una remera gris, pantalones cortos de color azul, cargando una mochila y junto a una valija en el hall del edificio en el que residía junto a su familia en el barrio porteño de Recoleta.

Así, Silvino recordó en su estado de WhatsApp a Fernando en el día que se cumplen cuatro meses del viaje que emprendió el joven junto a un grupo de amigos de su infancia.

“Hoy se cumplen cuatro meses de que te fuiste de vacaciones, es triste saber que no volveré a verte mi querido Fernando”, fue el texto que escribió Silvino y que acompañó la imagen del joven.

“El día en que viajó yo no estuve porque tenía que trabajar, pero en las vísperas lo ayudé a preparar la valija y estuvieron hasta las tres de mañana junto a Graciela -su mamá- y Julieta -su novia- armando todo el equipaje”, dijo Silvino.

El hombre recordó que Fernando le pidió que lo despertara para despedirse, pero al verlo dormir tan tranquilo, se fue a trabajar y lo saludó por mensajes de WhatsApp.

“Me pidió que lo despertara a la mañana para despedirse. Intenté despertarlo tocándole el pelo, los brazos, las piernas, hasta que lo vi tan tranquilo que le di un beso, le dejé algo de plata para el viaje y me fui”, recordó.

Y agregó: “Cerca de las 9.30 me envió un audio para despedirse de mí. Esos audios aún los conservo.”

Al cumplirse tres meses del asesinato de su hijo, cometido el 18 de enero en Villa Gesell, en una entrevista Graciela recordó el momento en que Fernando emprendía sus vacaciones, gracias a las buenas notas que obtuvo en el CBC de la Universidad de Buenos Aires para acceder a la carrera de Derecho.

“No le gustaba que le sacara fotos pero el día que iba a viajar me dijo ´Que raro mami que no trajiste el celular para sacarnos fotos´, y le contesté que pensaba que se iba a enojar, pero me respondió que lo fuera a buscar. Salí corriendo a buscar la cámara y esa es la última foto que le saqué a mi hijo”, rememoró sonriente.

Por último, Silvino aseguró que junto a Graciela hoy están “bien” y reiteró el pedido de justicia para que el crimen de su hijo no quede impune.

Julieta, la novia de Fernando, publicó un nuevo mensaje recordando a su novio. “No se olviden nunca de la forma en la que se decidió arrebatarle todo. Pasaron casi cuatro meses de su asesinato, y nosotros seguimos firmes pidiendo justicia. El dolor de su familia y su novia, no cesan”, dijo en el mensaje.