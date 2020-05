En la periferia platense crece el movimiento de gente y la cuarentena "ya es cosa del pasado"

Si en el centro de La Plata la cuarentena dejó de parecer una cuarentena, en las localidades de la periferia podría decirse que "eso ya es cosa del pasado", dado a que el ritmo en la vía pública es cada vez mayor, asemejándose a un clima de normalidad, tal como se conocía hasta antes de la pandemia.

El movimiento de vecinos es en las zonas más alejadas del Centro es cada vez más fluido, ya sea de a pie o en auto. Ya desde las primeras horas de las jornadas las avenidas se ven repleta de vehículos, ya sean autos, micros o camiones, con lo cual, pasar un semáforo ya no es algo tan simple como pudimos apreciar durante buena parte del aislamiento sino que, como era antes, hay que esperar y armarse de paciencia hasta que avance la fila. En ocasiones hasta debe esperarse que el semáforo gire dos o tres veces para poder seguir la marcha.

Este panorama podía verse a lo largo de la avenida 520, desde Tolosa hasta Abasto, sólo por mencionar un ejemplo. Pero hay más casos. La avenida 44, desde Olmos hasta la avenida 31, ya no es un tramo tan sencillo de atravesar, porque el caudal vehicular crece todos los días y eso se observa en cada esquina donde hay un semáforo, que no son pocos. Lo mismo ocurre en la avenida 66, que comunica a la zona oeste a lo largo de la localidad de Los Hornos, una traza cada vez más intensa por el paso de autos y camiones. Ni que hablar del incremento vehicular que por estos días comenzaron a experimentar los caminos Belgrano y Centenario hacia la zona norte de la Ciudad, o la avenida 7 en lo que concierne al nexo con los distintos barrios de la extensa y numerosa localidad de Villa Elvira.

Pero además del tránsito, otro elemento que habla de la intensidad con la que se vive la cuarentena es la fuerte actividad comercial, incluso de rubros comerciales que aún no fueron habilitados para funcionar. Claro está que en los barrios los controles no son tan exhaustivos como en el Centro, por lo que muchos comerciantes y titulares de servicio se animaron a subir las persianas. Todo en medio de una crisis económica que golpea fuerte ya que mermó los ingresos en muchos sectores. Ayer, por ejemplo, peluqueros platenses realizaron una singular protesta pidiendo reabrir sus locales frente a una situación que apremia. Pero en los barrios no todos acatan el aislamiento. Locales de cotillón, casas de ropa, mercerías y otros tantos comercios ya se animan a subir las persianas y brindarse al público, tal como ocurre en Los Hornos, Villa Elvira, City Bell, Villa Elisa, Olmos, Abasto, Gorina, Romero y San Carlos.

Sin embargo, pareciera que todo el mundo permanece atento a la pandemia, ya que es muy difícil ver que alguien no porte su barbijo, o no respete el distanciamiento comunitario a la hora de hacer la cola en en supermercados, casas de cobranza, sucursales bancarias o en los cajeros automáticos. Estos últimos sobre todo son lugares propicios para las aglomeraciones de personas. Como se sabe, existen en los barrios reclamos por más expendedores de billetes, ya que a veces se quedan sin dinero o bien hay que armarse de paciencia para soportar enormes filas de usuarios. En ese marco, es común encontrar filas de hasta 50 o 100 metros de gente que busca retirar dinero.

Además, en medio de todo este crecimiento de la circulación de personas, cada vez más gente sale a lo que se dice “dar una vuelta”, ya sea por el barrio o la plaza, de acuerdo con lo que reportaron en los últimos días vecinos de distintos sectores de la Ciudad.

"La cuarentena se vive sin control, ya es cosa del pasado. En las plazas se ven adultos y niños sin barbijos. Y de noche es un descontrol . La policía que no viene cuando denuncias y el municipio está totalmente ausente totalmente", contó una vecina de Gorina.

La Región junto con el AMBA (Conurbano y Capital Federal) atraviesan todavía en la fase 3 de la cuarentena, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde entraron en la fase 4, la cual incluye una serie de medidas sanitarias que flexibilizaron el aislamiento. En ese sentido, las autoridades locales y provinciales estudian cómo se implementarán a futuro medidas de esparcimiento y la reapertura de algunos rubros comerciales, servicios y empresas.