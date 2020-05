Clases en cuarentena: piden liberar Internet para evitar "miles de pibes analfabetos"

A poco de cumplir dos meses de la suspensión de las clases presenciales (eso será el próximo viernes), especialistas advierten sobre la necesidad de "liberar Internet" para evitar "miles de pibes analfabetos".

En declaraciones al sitio Infobae, el ex titular del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, señaló que "si no se afirman acuerdos para que las empresas liberen Internet, no tendremos muertos pero sí habrá miles de pibes analfabetos, que quedarán fuera del sistema".

Zorzoli resaltó lo hecho por el Gobierno nacional en materia sanitaria para minimizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país, pero dijo que es urgente hacer algo similar con el sistema educativo, que permita garantizar la interacción entre el docente y los alumnos.

En ese sentido, el especialista puntualizó varios aspectos a resolver en la comunicación entre docentes y alumnos durante esta cuarentena, los cuales se podrían resolver con videoconferencias. Sin embargo, son varios los problemas que se presentan, porque no todos los hogares tienen Internet, y los que sí muchos no cuentan con el tipo de conectividad necesaria para hacer una videoconferencia. Así "la enseñanza está muy restringida", afirmó.

Además de esas dos variables, también está el hecho de que en muchos hogares hay disponible una sola computadora, y que no todos cuentan con un lugar que le permita al alumno realizar la tarea en las condiciones necesarias.

El conjunto de estos aspectos se percibe más en los chicos de los estratos sociales más bajos. De ahí que Zorzoli considere que "se está perdiendo el año académico. Estamos hablando de millones de pibes sin educación. Muchos de ellos lamentablemente no van a volver, sobre todo en la secundaria". "Si sumás la situación económica, algunos tendrán que salir a ayudar a los padres en el trabajo. El combo es explosivo", agregó.