Malestar en el centro por la apertura de "negocios que no están habilitados"

La cuarentena en La Plata comenzó a perder la rigurosidad que se pudo ver durante los últimos días de marzo y principios de abril. Con locales abiertos pero no habilitados, con niños y niñas en las calles y con un fuerte tránsito, la Ciudad marchaba este miércoles a un ritmo prácticamente similar al de cualquier día habitual hasta antes del 20 de marzo.

Hoy, tal como venía sucediendo la semana pasada, comercios de algunos rubros que no están habilitados comenzaron a levantar sus persianas en medio del asedio por las complicaciones económicas que deben afrontar, según reportaron vecinos a este medio.

Uno de los reportes que envió un lector daba cuenta de la apertura de un puesto de flores, rubro que hasta el momento no fue habilitada para funcionar. En el mismo sector también habían montado un puesto ambulante con venta de frutas y verduras.

"En 12 y 57 hay una florería que no respeta la cuarentena ¿Por qué está abriendo si no esta habilitada? Y aparte, pusieron un puesto de fruta y verdura. Las autoridades no hacen nada" se quejó un vecino que reside en la zona.

Ayer, EL DIA dio cuenta de la realidad descrita por este frentista. Pese a que aún se mantiene la medida de aislamiento, desde hace varias jornadas la vía pública vienen siendo ganada por limpiavidrios que copan las esquinas y vendedores ambulantes que se apostaban con mantas en las veredas del microcentro para ofrecer artículos de bijouterie, de telefonía celular e indumentaria.

Ya la semana pasada la actividad ilegal había a empezado a emerger nuevamente pero desde ayer la intensidad es mucho mayor. En tanto, continúan firme la actividad de los bancos, la masiva presencia de vecinos en cajero automáticos y las concurrencias a los supermercados. Otros puntos de aglomeración seguían siendo las casas de cobranza y las paradas de micro.