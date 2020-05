Lo ataron y le pegaron para robarle unos dos millones de pesos en Gorina

Un hombre de 34 años vivió hacia el final de la tarde del lunes, quizás, los peores 50 minutos de su vida.

Es que mientras se encontraba circunstancialmente solo en su vivienda de dos plantas, en 132 entre 485 y 486, un grupo de cuatro delincuentes -armados con pistolas y con cuchillos- se colaron por los fondos del inmueble y lo tuvieron a su merced.

Inmediatamente después la banda comenzó a someter al damnificado, Francisco Bibiloni, a tormentos físicos y psicológicos.

Por si fuera poco, lo despojaron de un monto de dinero que orilla los dos millones, entre pesos y dólares, además de engrosar el botín con distintos objetos de valor, contó la propia víctima.

Los asaltantes -que según la víctima evidenciaban tener entre 25 y 35 años- escaparon en un vehículo que los aguardaba en la esquina de 484 y 132. Permanecen prófugos, pese a que son intensamente buscados por la policía de esa jurisdicción.

“QUERÍAN DARME UNA PUÑALADA”

En la tarde de ayer, acompañado por sus hijos de 12 y 6 años, al igual que por su novia, que al momento del asalto justo no estaban en la vivienda, Bibiloni aceptó relatar a EL DIA la auténtica odisea que le tocó atravesar entre las 18 y las 18.50 del lunes.

Así fue que contó que la banda entró por el fondo de la casa, luego de meterse por un terreno con varios árboles, en medio de la oscuridad de ese sector: “Me sorprendieron mientras estaba hablando por teléfono con un cliente”, dijo Bibiloni, que trabaja para una empresa de ventas de autos.

“Me ataron de pies y manos con cables y sogas (que le dejaron visibles marcas), me tiraron al piso, me pegaron trompadas y varias patadas en distintas partes del cuerpo, mientras a cada instante me pedían dinero en efectivo y joyas”, reveló el muchacho.

Enseguida admitió que le llamó la atención que el grupo de ladrones llegó a su casa “con pistolas, cuchillos y con varias herramientas, aunque actuaron a cara descubierta, sin barbijos ni guantes”.

Pese a que recibió un despiadado castigo físico por los violentos golpes que le propinaron, el pánico y un escalofrío le recorrieron el cuerpo cuando escuchó de boca de uno de los delincuentes que “quería darme una puñalada”, recordó.

Por suerte, la amenaza quedó en eso, aunque Bibiloni mostró una pequeña marca que le quedó en la parte posterior del cuello por un cuchillo que le apoyaron más de la cuenta.

“TIENEN PARA VARIOS MESES”

Los asaltantes después se centraron en lo que habían ido a buscar: dinero y todo lo de valor que encontraran en su recorrida por los diversos ambientes de la vivienda.

“Justo me encontraron con la plata de mi sueldo, con dinero que había sacado del cajero automático y con otra suma en dólares que tenía de paso, esperando que se normalizara un poco la actividad bancaria para ir a depositarla”, explicó.

Reveló que, en total, los intrusos se fueron con unos 2 millones de pesos, además de una computadora, una Play Station, un celular, sábanas y hasta ropa interior de su novia. En medio de su bronca y desconsuelo por lo sucedido, Bibiloni se permitió una reflexión vinculada a la gruesa cantidad de plata que le quitaron: “Con el dinero que se llevaron, tienen para varios meses de vivir tranquilos”.

Una vez que la banda se fue logró desatarse y pedir ayuda.

El damnificado cree que el asalto fue al voleo: “No le conté a nadie que tenía esa plata”, aclaró