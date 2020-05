Preocupación en un sector de Gonnet por los reiterados choques contra dos casas

Vecinos de un sector de Gonnet se comunicaron con eldia.com para expresar su preocupación por la situación que están viviendo desde hace al menos dos años por una serie de siniestros que han tenido como blancos sus viviendas ubicadas en una transitada esquina.

Se trata de la intersección de las calles 7 y 502 que en el último tiempo se ha ganado el mote de "la más peligrosa de la Ciudad" a raíz de los 7 choques que han sufrido dos casas ubicadas allí.

Según señalan los frentistas afectados por esta contingencia, por estos choques que suelen ocurrir los días viernes, sábados y domingos en horas de la madrugada, la tranquilidad que caracterizaba a este sector ha desaparecido.

Si bien entienden que un experto debería dar razones más precisas sobre qué factor contribuye a que sucedan estos accidentes, las dos familias que allí residen se animan a proyectar que todo se debe a un lomo de burro ubicado a "muy pocos metros" de la intersección.

"El lomo de burro está a unos 25 metros. El que lo conoce sabe como maniobrar. Pero el que no, se lo lleva puesto y medio que pierde la estabilidad. Ese no sería un problema si este escollo estuviera ubicado a mitad de cuadra. Con 50 metros tendría un espacio para poder controlar la máquina. Pero como el espacio es corto, imaginamos que los que chocaron con nuestra pared seguro no tuvieron tiempo de doblar y por eso han terminado estrellados contra el paredón" explica uno de los damnificados.

Según señalan, en el último tiempo han sufrido siete episodios. Los dos más terribles, considerados así por que han provocados roturas y fisuras en los cercos de material, ocurrieron con una diferencia de seis meses. El último tuvo lugar el pasado lunes.

Es por ello que desde hace varios meses, estos vecinos vienen pidiendo al Municipio o bien que cambie el lugar del lomo de burro o que instale pilotes o un guardarrail en la esquina y de este modo prevenir cualquier tragedia ya que "las casas están muy cerca de la calle y es posible que en cualquier momento se despierten con un auto en el living".

