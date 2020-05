Teléfono para Diego: su hija recordó “cuando era libre, feliz y tenía claras las prioridades”

A pocas horas de celebrar su cumpleaños número 31, Gianinna Maradona compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo con un mensaje muy particular incluido.

La foto es, ni más ni menos, que de su padre: Diego Armando Maradona. La hija de El Diez posteó un retrato que ella misma capturó, hace bastantes años atrás, en el cual se puede apreciar al DT del Lobo con un sweater oscuro, gorra negra y una amplia sonrisa.

“Hace semanas hice una meditación vía FaceTime. Durante el ejercicio se me vino esta imagen y desde ahí que no puedo sacármela de la cabeza. Me acuesto y me levanto pensando en esta risa de felicidad extrema”, fue lo que comenzó escribiendo la ex pareja del Kun Agüero para acompañar la fotografía. También explico el motivo que tuvo para subirla a la red: “Se las comparto porque contagia felicidad. Algo que necesitamos en esta eterna cuarentena. Compartir la felicidad a la distancia. De eso se trata, por lo menos hoy”.

En su extenso texto, Giani también explicó que recuerda el momento puntual en el cual le tomó la foto a su papá: “Me acuerdo de ese día, de ese momento específico. Fue en esta época, me habían regalado una cámara de fotos para mi cumpleaños y nos la pasábamos sacando fotos”.

Pero como no es todo color de rosas, la muchacha que hoy celebra un nuevo aniversario de vida, dejó escapar un reclamo y especificó como “era” su padre en aquellos tiempos, dando a entender que ahora ya no lo es: “Él era libre y muy feliz. Tenía las prioridades claras y el corazón le tiraba más que otra cosa en el mundo. No le importaba otra cosa que no sea cruzar el océano para venir a por mí”.

Este es un indicio más de los vaivenes que atraviesa la relación entre el astro y las dos hijas mujeres que tuvo con Claudia Villafañe (Dalma y Gianinna), a quiénes acusó de “tomar partido” por su mamá en la batalla judicial que mantienen.