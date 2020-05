Después de un día sin agua arreglaron el Acueducto Norte

Más de un día sin agua pasaron ayer miles de usuarios de Gonnet y Villa Castells por un problema recurrente: las roturas del Acueducto Norte.

Anoche la distribuidora del servicio de agua potable en la Región informó que, tras varias horas de tareas, se habían terminado los arreglos. Según informó, los “operarios de la empresa finalizaron los trabajos de reparación sobre una rotura en el Acueducto Norte, para lo cual debieron recambiarse dos tramos de cañería totalizando los 12 metros lineales”.

Desde la empresa estatal señalaron que “las tareas se desarrollaron a la altura de la calle 489 entre 6 y 7, con una máquina retroexcavadora con oruga, debido a las condiciones del suelo del lugar. Una vez que fue alcanzada la cañería de 400 milímetros de PVC, se procedió a su reemplazo”.

Si bien las tareas están concluidas, todavía iba a llevar un tiempo la presurización de la red y aconsejaron que, en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta que la misma recupere su estado habitual.

Durante toda la jornada de ayer en la redacción de EL DIA se recibieron incontables llamados de usuarios de esa zona del norte platense, que por este motivo pasaron casi 24 horas sin suministro en sus hogares.

Héctor Hugo Demkura, frentista que vive en la esquina de 493 y 16 en Gonnet, expresó que “si fuese una sola vez bueno, pero tengo interminables reclamos por cortes de entre 12 y 14 horas varias veces. Ahora llevamos más de un día en medio de una pandemia”.

“Lo más molesto es cuando llamamos, no nos dan explicaciones”, sentenció. “Siempre falla alguna bomba, no sé porque no pueden resolver definitivamente el problema”.

AL MENOS 30 VECES ROTO

Semanas atrás, en una entrevista con este diario, Guillermo Jelinski, Subsecretario Recursos Hídricos de la Provincia señalaba, acerca del polémico Acueducto Norte que debería abastecer a Villa Castells y Gonnet, que “desde su puesta en marcha, en marzo del 2019, se ha roto como mínimo 30 veces. Se están realizando reparaciones continuas”, aseguró. Y contó que “se está revisando la obra técnica y legalmente para determinar los pasos a seguir para con los responsables, tanto de Absa como de la empresa contratista”.