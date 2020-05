Agencieros platenses marchan en el Centro por la vuelta de los sorteos

Un nutrido grupo de agencieros de quinielas de La Plata se plegó a una protesta provincial y se movilizaba en el centro de La Plata en reclamo de la vuelta de los sorteos de la Lotería Bonaerense. En ese marco, esta mañana marcharon a la Gobernación, en 6 entre 51 y 53, y posteriormente se desplazaron hacia el edificio de Loterías y Casinos, en 46 entre 6 y 7.

La convocatoria se llevó a cabo a las 11 horas en 7 y 50 y desde allí los agencieros se desplazaron hacia la casa de gobierno provincial para solicitar al gobernador, Axel Kicillof, la reapertura de los locales de apuesta.

La manifestación era réplica de una marcha más grande que tenía lugar en simultáneo en Puente Pueyrredón, en la ciudad de Avellaneda, convocada por "agencieros autoconvocados" de toda la Provincia, que exigen el retorno a la actividad.

"Son trabajadores y propietarios que no pudieron ir a Avellaneda, que es donde se realiza la protesta grande, y por ese motivo decidieron juntarse acá en La Plata", aseguraron desde el sector.

Carlos Beltramo, agenciero platense, sostuvo que "estamos hace dos meses varados. Con sueldos de empleados y con gastos fijos como los alquileres. La gran mayoría paga alquiler. No hemos recibido ayuda del Gobierno. Nos va a tener que ayudar porque nos dejó tirado".

"Estamos limitados. Algunos tienen polirrubro y se la van rebuscando. Pero los demás no tenemos nada", agregó

Beltramo apuntó que "una agencia de lotería no es el lugar para contagiarse. La gente no se habla. Acá vienen a jugar, los jugadores no hacen amistad. La agencia hoy tiene que estar trabajando para generar recursos. Y sobre todo para que cada agenciero pueda comer en su casa. Tenemos agencieros comiendo en comedores comunitarios, con deudas y sin ninguna manera de recaudar".

En este marco, los agencieros remarcaron que en la capital federal las agencias reabrieron la semana pasada a pesar de que allí hay más casos de coronavirus Covid-19 que en la Provincia de Buenos Aires.

Además, se manifestaban contra la posible "implementación de un sistema de apuestas online" porque "nos estarían dejando afuera del sistema".

Por otro lado, denunciaban que “una alta fuente de la Provincia nos confirmó que se pretende implementar un sistema de apuesta remota a través de distintos medios de pago y a través del teléfono celular”.

Como se recordará, el jueves pasado las agencias de La Plata abrieron durante dos horas, entre las 11 y las 13. Sin embargo, tras la toma de apuestas, la Provincia frenó la habilitación de la actividad y los locales tuvieron que volver a bajar las persianas. De inmediato, el sector manifestó su rechazo a la medida.