Marcha de agencieros por la vuelta de los sorteos

Agencieros bonaerenses marcharán hoy para exigir la reapertura de las agencias de quinielas. La manifestación se dará en medio de un profundo malestar, luego de que la semana pasada, poco después de haber retomado la actividad, se hayan visto forzados a volver a cerrar por una decisión del gobernador, Axel Kicillof, quien, en el marco de la pandemia, adujo “razones sanitarias y operativas”.

Se trata de una convocatoria de “agencieros autoconvocados” de toda la Provincia que desde las 11 tendrá epicentro en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde confluirán agencieros de la Ciudad. Se indicó que los manifestantes cumplirán con los protocolos de prevención sanitaria, como distanciamiento social, el uso de tapabocas o máscaras faciales.

“Lo del jueves pasado fue un papelón, abrimos dos horas y nos hicieron cerrar”, expresó al respecto un trabajador platense del sector que prefirió mantener su nombre en reserva. Y comparó: “En la Ciudad de Buenos Aires, las agencias ya están trabajando desde la semana pasada, a pesar de que en la Capital Federal hay más casos de Covid-19 que en la Provincia”.

En ese sentido, el agenciero explicó que para las agencias porteñas, Nación realiza dos sorteos: el tradicional de la Lotería Nacional y “otro que se llama no vinculante, con el que reemplazan el sorteo que debe hacer la Lotería Bonaerense”.

Por otro lado, denunció que “una alta fuente de la Provincia nos confirmó que se pretende implementar un sistema de apuesta remota a través de distintos medios de pago y a través del teléfono”.

Para los agencieros, advirtió, “con esta modalidad nos están dejando afuera del sistema”.

Asimismo, apuntó otra problemática que afronta el sector, como es el de pago de salarios, por lo cual “exigimos la reapertura de las agencias”.

“Estamos pidiendo un préstamo del Banco Provincia a tasa cero para afrontar los compromisos. Yo pagué los sueldos de marzo y abril, a pesar de todo. Recién hace unos días llegó el aporte del 50 por ciento del Gobierno [para el pago de sueldos], donde entramos algunos y otros no”.

Con una zozobra similar, otro ejemplificó que “hay agencias que tienen polirrubro, kiosco, que cobran impuestos a través de sistemas como Bapro y están abiertas, lo cual nos parece bien. Lo que quiero decir es que, entonces, no hay motivo para no abrir el rubro. La gente que va a la agencia está de paso, no se acumula; es como el que va a la verdulería o al almacén”.

Según distintas estimaciones, en la Provincia hay unos 4.500 agencieros, de los cuales dependen alrededor de 10.000 familias.

Como se recordará, el jueves pasado las agencias de La Plata abrieron durante dos horas, entre las 11 y las 13. Sin embargo, tras la toma de apuestas, la Provincia frenó la habilitación de la actividad y los locales tuvieron que volver a bajar las persianas. De inmediato, el sector manifestó su rechazo a la medida.