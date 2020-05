Falsos ambulancieros intentaron"rescatar" a un detenido que ayer se tiroteó con la policía

Como si se tratara de una escena extraída de una película del género policial, un inusual hecho tuvo lugar en horas de la madrugada de este sábado en un centro de salud de nuestra Región.

Se trató de un intento de rescate de una persona que además de herida se encontraba privada de su libertad luego de tirotearse con la policía en horas de la noche del viernes en el marco de un intento de fuga.

Los responsables de llevar adelante este plan quedaron detenidos por la policía y todavía permanecían en un destacamento a la espera del resultado de las pericias

Una fuente judicial precisó a este diario que ambos sujetos se presentaron en el Hospital Romero con una silla de ruedas y se anunciaron como un servicio de salud que buscaba a Christian Martínez Gambini.

Este sujeto se encontraba en dicho nosocomio siendo sometido a curaciones a raíz de las dos heridas de bala que presentaba en la zona de los glúteos. Los impactos los sufrió en medio de un tiroteo que mantuvo con un grupo de policías en la esquina de 520 y 143.

El implicado estaba siendo buscado por un homicidio ocurrido años atras. A su vez, el hombre detenido estaba acusado de integrar la banda de "polichorros", a la que se le adjudica la comisión de al menos 30 asaltos cometidos en distintos sectores de la Ciudad, entre diciembre y febrero último, aplicando siempre la modalidad de abordar a los propietarios cuando se encuentran llegando a sus domicilios.

En este marco, el nombre de la persona que decían que debía ser trasladada despertó sospechas en la mesa de entradas y apegándose a los protocolos se le dio aviso a la policía.

Los efectivos que se encontraban en el lugar se dieron cuenta de forma inmediata de la maniobra por varios indicios: no habían recibido ningún reporte, la ambulancia no estaba ploteada con las imágenes del SAME y los ambulancieros tenían una actitud sospechosa.

Fue en este marco que tras entrevistarse con los sujetos confirmaron sus sospechas y se procedió de forma inmediata a la detención de los falsos ambulancieros.

La fuente judicial que dialogó con este diario precisó que se trata de dos personas cercanas a Gambini. "Uno de ellos es familiar mientras que el otro es un amigo" precisaron.