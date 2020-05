Una discusión entre cuñados terminó con uno herido de bala

Una familia de un humilde barrio platense vivió una tarde por demás agitada ayer, cuando en medio de una discusión entre cuñados uno de ellos sacó un revólver y le disparó a su interlocutor, hiriéndolo en una pierna. El presunto agresor fue aprehendido y la causa se investiga como “lesiones por disparo de arma de fuego”, con intervención del fiscal Marcelo Martini (UFI 3).

Fuentes oficiales le informaron a este diario que el incidente tuvo lugar en una vivienda situada en 36 entre 179 y 180, una calle de tierra y de difícil acceso. La zona del hecho está atravesada por el arroyo El Gato y por su ubicación está en una suerte de “triple frontera” entre las localidades de Abasto, Melchor Romero y Lisandro Olmos.

Por lo que pudieron reconstruir los investigadores, la agresión ocurrió en el marco de una pelea entre un joven de 20 años y otro de 24 -no trascendieron más datos de ninguno de los implicados- por problemas familiares. Lo que comenzó como un intercambio de palabras fue volviéndose cada vez más violento, al punto que, de los gritos e insultos pasaron a los empujones.

En ese contexto, el mayor salió de la escena y al volver lo hizo con un arma que no dudó en utilizar: apuntó contra su interlocutor y le efectuó un disparo que le dio a éste en la pierna izquierda y quedó alojado allí. Como en ese momento reinaba el silencio, el estruendo del tiro se escuchó en varias manzanas a la redonda. “Salimos muchos de nuestras casas para ver qué había pasado, porque creímos que se trataba de un robo”, contó un vecino a EL DIA. “Cuando escuchamos los gritos de la familia nos enteramos de lo que pasó”, explicó. Un vecino no dudó en alertar al 911 y minutos más tarde arribaron una ambulancia del SAME y tres patrulleros. El herido fue derivado al hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, donde estaría fuera de peligro. Por otro lado, al sospechoso lo trasladaron a la comisaría Séptima.