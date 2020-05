“La mayoría de los jugadores están con miedo”, dijo Agüero

Sergio Agüero admitió ayer que “la mayoría de los jugadores están con miedo” ante la posibilidad de un regreso de la Premier League en medio del a pandemia de coronavirus.

“La mayoría de los jugadores están con miedo porque tienen hijos, tienen familia”, confesó el “Kun”, de 31 años, al programa televisivo español El Chiringuito.

Desde la ciudad de Manchester, donde pasa la cuarentena, Agüero contó: “Estoy aquí con mi novia y no voy a tener contacto con otra gente. Estoy encerrado en mi casa y la única persona que podría contagiarme es ella”.

“Lo que digo es que el contagio es muy raro. Es difícil. Hay gente que lo tiene, no tiene síntomas y quizás te contagia. Por ahí yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta, no siento nada”, agregó el delantero del seleccionado argentino.

Con respecto a cómo se imagina el regreso a la competencia, destacó: “Cuando vuelva el fútbol me imagino que vamos a estar un poco tensos, con cuidado. Al mínimo que uno se sienta mal vamos a pensar: ¿qué pasó acá? Espero que pronto se encuentre una vacuna para que esto se termine”, deseó.

mientras tanto, la premier avanza pensando en el retorno

Los clubes de la Premier League se reunieron con el objetivo de analizar los pasos a seguir para retomar la competición, una vez que las autoridades sanitarias del Reino Unido lo permitan.

“La liga y los clubes trataron los posibles pasos hacia el regreso de la temporada 2019/2020, cuando sea seguro y apropiado hacerlo”, informó el comunicado de prensa de la página oficial de la Premier League.

A raíz de la pandemia por el covid-19, que ya causó cerca de 30.000 muertes en Gran Bretaña, la competencia se suspendió el pasado 13 de marzo, cuatro días después de que se jugara Leicester City-Aston Villa, último partido de la Premier.

Aunque sin fecha de regreso, lo que sí dejaron en claro los clubes ingleses es la intención de terminar la temporada y no cancelarla, tal como sucedió en Francia, Bélgica o Países Bajos.

“La prioridad de la Premier es la salud y la seguridad de los jugadores, entrenadores y miembros de los equipos, aficionados y toda la comunidad. La liga y los clubes han considerado los primeros avances hacia el regreso de los entrenamientos y los partidos, siempre bajo la dirección del gobierno”, apuntaron desde la organización.

Además, la Premier “aprobó la creación de un equipo médico de trabajo para el regreso del fútbol profesional, que se reunió por primera vez este viernes” (por ayer).

Finalmente, la liga aseguró que las futuras decisiones se tomarán según lo definan las autoridades políticas y sanitarias de Inglaterra, y después de discutir el contexto con todos los estamentos del fútbol inglés. “La Asociación de Futbolistas Profesionales, la Asociación de Gerentes de Liga, los jugadores y los gerentes son clave para este proceso y serán más consultados”, cerraron.