La inseguridad no debería sentirse a sus anchas en la Región

Una vez más una banda de adolescentes y jóvenes tiene aterrorizado a un grupo de vecinos –en este caso de la localidad de Arturo Seguí, ubicada a poca distancia de la de Villa Elisa- en una situación que se traduce en un estado de alarma constante por el accionar de los integrantes de ese grupo, al que los pobladores le adjudican la comisión de distintos y graves delitos. Se trata de un problema que es común a muchos barrios y que debiera ser enfocado a fondo y resuelto por las autoridades policiales.

Así, tal como se informó, los vecino de Seguí aseguran haber visto a integrantes de esa banda, junto con otros cómplices, saqueando a un supermercado chino; haber robado una bicicleta y, con posterioridad, haber concretado amenazas de muerte a las personas que formularon denuncias en la comisaría del lugar. En uno de esos casos apuñalaron a una mujer que había denunciado un delito.

Un lugareño formuló esta descripción elocuente de lo que viene ocurriendo en esa localidad: “caminar por Seguí no se puede, sólo el que tiene auto se puede mover un poco más” y el reclamo más reiterado que se formuló –que constituye una suerte de leit motiv en todo el distrito- fue el de la falta de presencia policial en las calles. La policía no sólo no está, sino que no da respuesta alguna, dijeron.

En cuanto a la presencia de menores de edad en estas bandas, como se recordará, hace poco más de un año se planteó en el microcentro de La Plata el grave problema de la presencia de esos grupos, protagonistas de una peligrosa ola de robos y actos vandálicos en perjuicio de vecinos y comerciantes. Más de 35 menores fueron aprehendidos en dos meses de 2018 por cometer distintos actos delictivos. Cabe recordar que una situación similar se había presentado en Berisso y Ensenada, tal como lo confirmaron los datos oficiales. Algunas crónicas dieron cuenta de la intervención de pequeños de 8 y 12 años de edad, que habían robado una camioneta en el distrito ensenadense.

Además de haberse abandonado, literalmente, la promoción de políticas de niñez destinadas a la protección, educación y contención de una franja de jóvenes que día a día se enfrenta a situaciones de violencia familiar e institucional, se sabe también que los menores y adolescentes que delinquen son liberados en cuestión de minutos, sin que el grupo familiar o la sociedad puedan evitar que reincidan. Así permanentemente se pone en movimiento un perverso círculo vicioso, sin que se atine a encontrar ningún tipo de solución. Ello, sin dejar de hablar del universo de menores de jóvenes que no se encuentra comprendido en las estadísticas, porque son los que quedan al margen de cualquier realidad de encierro o de proceso judicial abierto.

Al margen de toda valoración teórica, los datos de la realidad demuestran que –para quienes cometen actos delictivos en edad temprana- está en vigencia el sistema de la puerta giratoria. Los menores entran y salen de comisarías y otros lugares de detención sin haber recibido formación alguna y, por el contrario, acaso con más conocimientos para intervenir en otros hechos delictivos.

Si a ello se le suma una fuerza policial que no se relaciona activamente con las comunidades en donde se asienta, que no participa de la vida de los barrios y conoce a sus habitantes y que, además, tampoco realiza los patrullajes correspondientes, no es extraño que el delito se enseñoree en muchos barrios de nuestra zona.

Está claro que en la ciudad de La Plata y en nuestra región están faltando por parte del Estado acciones preventivas destinadas, entre otros objetivos, a restablecer mayores niveles de seguridad para la población y a impedir que la violencia se irradie, cobre nuevas víctimas e imponga su irracionalidad.