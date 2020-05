Duros cruces entre el ministro Berni y un intendente kirchnerista

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni protagonizó ayer una nueva polémica en sus recorridas por el interior provincial, al formular una fuerte denuncia pública contra el intendente kirchnerista de Zárate, Osvaldo Cáffaro, cuya gestión calificó como “una vergüenza”.

Por su parte, el jefe comunal salió a contestarle en duros términos: “Tiene problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso”, disparó.

Berni apareció en un video que se viralizó ayer en el que además aseguró que a Cáffaro, con quien tiene una larga pulseada política de “pago chico”, “no le importa ni la salud, ni la educación ni la seguridad”.

El ministro del gabinete de Axel Kicillof se mostró ayer en el marco de las recorridas que viene haciendo por el interior bonaerense y en las que ya protagonizó otras polémicas. La semana pasada, por caso, se presentó de sorpresa en la Comisaría de su ciudad natal, Lima. Allí, tras comprobar que no estaba el oficial a cargo y que el único presente era un oficial que ya había terminado su turno y estaba mirando videos en su celular, ordenó abrir sumarios y remover a las autoridades policiales.

Ayer, se hizo presente en Zárate, donde fue informado de un episodio delictivo que tuvo como víctima a una vecina de ese distrito que circulaba en bicicleta y fue asaltada por motochorros. En el forcejeo, la mujer resultó con una importante herida en la cabeza.

En ese marco, Berni se dirigió al centro de monitoreo local para observar los videos de las cámaras de seguridad colocadas por el municipio local.

Pero en ese edificio, explicó después Berni, nadie lo atendió ni le dio respuestas.

Pasados unos 15 minutos, Berni fue consultado por una periodista local sobre el motivo de la espera. El funcionario bonaerense aprovechó la ocasión para descargar artillería pesada contra el intendente oficialista.

“Hace quince minutos que estamos esperando que nos atiendan en el Centro de Monitoreo. A una señora le quisieron robar, la tiraron al piso, le partieron la cabeza. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar y la tuvimos que auxiliar nosotros”, dijo.

Para completar su ataque, el ministro indicó que “en Zárate si no es un negocio inmobiliario, no parece importar. Al intendente no parece importarle ni la salud, ni la educación ni la seguridad. Es una vergüenza”.

La reacción de Cáffaro no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, aseguró: “No voy a prestarme a discusiones con un ministro que tiene que atender problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso. No le voy a dar de comer a quienes están agazapados”, agregó.

Berni y Cáffaro mantienen una larga pelea política de “pago chico”, ya que el ministro es oriundo de Lima, distrito pegado a Zárate. Las diferencias quedaron expuestas en las pulseadas que mantuvieron en los últimos años por el armado de las listas de candidatos a legisladores de esa sección.