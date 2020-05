Se reanudó el juicio oral contra Echegaray por la importación de un auto

El juicio oral al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray por la importación presuntamente irregular de un vehículo diplomático se reanudó de manera remota, vía zoom, con poca presencia en una de las salas de los tribunales de Retiro. Los acusados en este expediente son el ex administrador K de Ingresos Públicos y el ex responsable de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en el país, Chun Teh Hsieh.