Al menos tres municipios dan marcha atrás en las medidas de flexibilización de la cuarentena

Al menos tres municipios de la provincia de Buenos Aires que habían avanzado en la flexibilización de la cuarentena decidieron ajustar el cerrojo y retroceder a un aislamiento más estricto ante el avance de la pandemia viral. Son los casos de Chascomús, Castelli y Baradero que, con pocos o prácticamente ningún positivo de COVID-19, muestran lo que podría ocurrir en los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si al reanudar la actividad se disparan los casos o si los vecinos no cumplen con las normas de distanciamiento social de rigor.

Castelli suspendió las salidas recreativas, pese a no contar con positivos de coronavirus

En Chascomús, donde al cierre de esta edición los casos confirmados por coronavirus eran seis (ver página 15), el intendente Javier Gastón anunció el fin de semana que daba marcha atrás con las medidas implementadas y que, por ejemplo, se suspendían las salidas de esparcimiento: “En virtud de la preocupante situación -explicó el jefe comunal en un video publicado en sus redes sociales- resolvimos retrotraer las medidas de aperturas y suspender las caminatas saludables”.

“Dije hace unos días que si era necesario se iba a volver atrás y lamentablemente este es el momento”, dijo el alcalde, que lanzó una advertencia a los vecinos: “No subestimemos la situación, ni creamos que nuestras actitudes individuales no traen consecuencias colectivas. Respetemos el aislamiento obligatorio. Estamos en cuarentena”.

Pero la marcha del coronavirus en Chascomús también es seguida de cerca en comunas cercanas como Castelli, donde, pese a no haberse detectado contagios por COVID-19 también resolvieron apretar los candados de la cuarentena. Allí se habían habilitado los paseos recreativos y las salidas deportivas, pero “el fin de semana fue un verdadero caos, vimos gente que se reunió indiscriminadamente, familias enteras que se juntaron a comer asados, personas que se relajaron, que lo tomaron como la parte final de un proceso cuando esto recién empieza”, enumeró a EL DIA, el intendente Francisco Echarren.

El alcalde castellense dijo entender a los vecinos que después de dos meses de confinamiento y sin ningún caso positivo quisieron salir. Pero los comportamientos advertidos el fin de semana y “el foco infeccioso” en Chascomús -donde inquieta la cantidad de contagios vinculados al personal sanitario- confluyeron en la decisión de frenar “por tiempo indeterminado” las actividades recreativas.

Más, porque profesionales de la salud de ambas localidades comparten guardias en Lezama, comuna que está entre Castelli y Chascomús, según contó Echarren a este diario. Y además, porque el flujo vehicular entre una y otra ciudad -apenas separadas por 58 kilómetros- es constante: “Esperaremos con mucha atención a ver qué sucede con el pico de contagios, porque si bien todavía no tenemos casos, no quiere decir que en los próximos días no tengamos. No podemos relajarnos”, alertó Echarren.

Mientras, el retroceso en la flexibilización del aislamiento no alcanza a la vecina Lezama, tal como afirmaban algunos trascendidos. “No dimos marcha atrás. Habilitamos las caminatas recreativas sólo para los domingos, de 13 a 16.30. Comenzamos la semana pasada y tenemos previsto seguir de la misma manera”, le confirmó a este diario el intendente Arnaldo Harispe.

En Lezama, “sin casos positivos, ni sospechosos, ni en estudio” se permiten además actividades comerciales de servicios no esenciales como peluquería, regalería, polirubros, talabartería, zapatería, indumentaria, librería y computación, entre otras, en el horario de 7 a 17 y divididas por rubros entre la mañana y la tarde, para evitar aglomeraciones. “No hemos dado marcha atrás en nada -subrayó Harispe-; si aparece una situación sanitaria distinta, tomaremos con el comité de crisis las medidas que sean necesarias”.

En tanto que, atento a lo que ocurre en Chascomús, el mandatario lezamense aseguró que solo se puede ingresar a la zona urbana por tres accesos en los que se aplican “controles estrictos. El resto de las calles y caminos están físicamente cerrados”.

Varios kilómetros más lejos, en Baradero, el intendente Esteban Sanzio resolvió volver a la primera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, luego de que la semana pasada se acumularan los dos primeros contagios.

“Creemos que los casos se deben a la vuelta de dos trabajadores de la salud que estuvieron trabajando en un centro de salud en Open Door, en Luján”, explicaron fuentes de ese municipio.

En Baradero se volvió a la fase 1 luego de que se registraran los primeros casos

Libre de positivos de COVID-19, en Baradero habían avanzado incluso con la habilitación de comercios no esenciales como joyerías y mueblerías, pero la situación cambió a partir de la semana pasada. “Ya teníamos el 85 por ciento de los negocios abiertos, no teníamos ningún contagio”, lamentaron en la comuna que ahora volvió a la fase 1, por lo que solo se permitirán comercios y servicios esenciales, frenando, por ejemplo, la actividad municipal.

Botones de muestra del interior bonaerense que, en medio de los intentos por una mayor flexibilización de la cuarentena y dependiendo de la curva de contagios, podrían perfilar el escenario del AMBA.