Fuerte salto en la cantidad de contagios en Argentina: 648 en las últimas 24 horas

Trece personas murieron hoy y un nuevo récord de 648 contagios de coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que llega a 416 el número total de fallecidos y a 9.931 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.



Del total de esos casos, 947 (9,5%) son importados, 4.334 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.154 (31,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Desde el último reporte emitido esta mañana, se registraron 12 nuevas muertes.



Nueve hombres, cinco de 60, 19, 72, 75 y 95 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 84 y 88 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos de 58 y 75 años, residentes en la provincia de Chaco; y tres mujeres de 52, 89 y 67 años, residentes en la provincia de Buenos Aires.



En el reporte matutino de este jueves, se informó el deceso de un hombre de 73 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y la cantidad de personas fallecidas es 416.



Las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, en el día de la fecha no tuvieron casos de personas infectadas.



Por casos acumulados, desde el inicio del registro de la pandemia, Buenos Aires tiene 3.309; Ciudad de Buenos Aires, 4.202; Chaco, 694; Chubut, 4; Córdoba, 441; Corrientes, 78; Entre Ríos, 29; Jujuy, 5; La Pampa, 5; La Rioja, 63; Mendoza, 90; Misiones, 25; Neuquén, 114; Río Negro, 336; Salta, 5; San Juan, 4; San Luis, 11; Santa Cruz, 49; Santa Fe, 254; Santiago del Estero, 22; Tierra del Fuego 148 y Tucumán, 43.



En el dato de Tierra del Fuego se incluyen 13 infectados existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del coronavirus en esa parte del territorio argentino.



Catamarca y Formosa siguen siendo las dos provincias que no tiene casos desde el inicio de la pandemia.



Por último, el Ministerio de Salud de la Nación también informó el detalle de los nuevos casos del día: Buenos Aires, 213; Ciudad de Buenos Aires, 379; Chaco, 34; Córdoba, 12; Mendoza 1, Río Negro, 3; Santa Fe, 5 y Tucumán, 1.

EL AVANCE DE LAS CIFRAS DEL COVID-19 EN ARGENTINA

MAPA INTERACTIVO DE CONTAGIOS EN CADA PROVINCIA