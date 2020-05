“Me gustaría tener una segunda oportunidad en Estudiantes”

Irrumpió en Primera hace dos años con un debut soñado nada más ni nada menos que en Copa Libertadores en cancha de Quilmes, con un golazo incluido frente a Gremio en el partido de ida de los Octavos de Final del 2018.

Sin embargo, y pese a buenos rendimientos individuales y otro gol (ante el Rojo por el torneo local), no logró sostenerse dentro de un equipo irregular, que tuvo varios altibajos y que terminó con la salida de Leandro Benítez, su entrenador.

Sin continuidad, buscó minutos en Patronato, pero una lesión lo marginó nuevamente, disputando apenas media hora en su paso por el Patrón de Paraná.

Así, el deseo por jugar y reencontrarse con su mejor versión, lo depositaron en Córdoba, con un Instituto en el que fue protagonista hasta la irrupción de la pandemia que frenó todo.

Ahora, entrenando desde su casa en Magdalena a la espera del retorno a las prácticas, Francisco Apaolaza analiza su futuro y su gran deseo: tener una segunda chance en Estudiantes, Club al que debe retornar después del 30 de junio.

“Me presionaba a mí mismo cada vez que tocaba la pelota para hacerla bien sí o sí”

Francisco Apaolaza,

En relación a aquel primer momento en el Club

- Contame un poco de estos dos últimos pasos, por Patronato y por Instituto, ¿qué balance hacés de los mismo?

- Bueno, el primero en Patronato no fue bueno por el tema de que por una lesión que me impidió jugar. Un desgarro fuerte me marginó durante esos diez partidos que quedaban de Superliga. Me desgarré en la segunda fecha y después me recuperé y volví a jugar los últimos 30 minutos del último partido. Por Instituto la cosa fue mucho mejor, no solo porque jugué bastante, sino porque necesitaba esos minutos y físicamente me sentí muy bien. Obviamente me hubiese encantado hacer más goles, pero siempre por una cosa o la otra, no sucede. Es complicado jugar en la Primera Nacional. La pelota no siempre te llega clara como para poder definir y directamente hay veces en las que no tenés situaciones de gol.

- Si bien es difícil hablar del futuro, ¿por dónde pasa tu deseo?

- Estoy esperando a ver qué puede llegar a pasar. Obviamente me gustaría tener una segunda oportunidad en Estudiantes, pero no depende totalmente de mí eso. Como el mercado se está moviendo ahora, me han llegado solo intereses del exterior pero no más que eso. Supongo que en estos días algo se resolverá.

- Y pensando en retrospectiva, ¿por qué creés que no pudiste consolidarte en aquel primer momento?

- Porque es como un proceso, algunos pueden adaptarse así de la nada, en dos partidos, y otros tal vez necesitan un poco más de tiempo. Si bien arranque a full, con gol con Gremio, con Independiente, y buenos primeros partidos, después me caí. No ganamos durante varios encuentros y empecé a sentir la presión tal vez; y me presionaba a mi mismo cada vez que tocaba la pelota para hacerla bien sí o sí, cuando no es así, te podes equivocar, pero no podes quedarte lamentándote en una jugada que ya pasó.

- ¿En qué te sirvieron los pasos por Patronato e Instituto?

- En la madurez y en el valor de las cosas. Tal vez, el hecho de estar en otro Club, te da eso. El compartir otros planteles, el conocer gente nueva, Clubes nuevos que tal vez no tienen la infraestructura que Estudiantes tiene y eso te hace valorarlo más. Pelear por otras cosas también. En mi caso pasé de pelear por no descender en Patronato, a dar esa pelea para ascender en Instituto, cosa que en Estudiantes no me pasaba porque no estaba complicado. De hecho, jugué Libertadores. Sin dudas volvés más maduro, y con la cabeza cambiada. Vivís solo y eso te ayuda a ser más fuerte de la cabeza también.

“En Estudiantes siempre es dar el máximo. Pero no hablé con nadie de lo que pueda llegar a pasar”

Francisco Apaolaza,

Acerca de su situación personal

- Se dice que el torneo de Primera Nacional se va a completar, ¿qué creés que puede llegar a pasar con eso?

- No sé qué puede llegar a pasar. La verdad es que se dicen muchas cosas y pueden llegar a confundir a uno. Así que trato de no escuchar nada y seguir entrenando todos los días como lo estoy haciendo. Yo solo sé que en junio termina mi préstamo y después me presento en Estudiantes el día en que se reanude todo.

- Y esa situación de entrenar ante la incertidumbre, ¿cómo la llevás?

- Bien. Es un proceso que va en cada uno, creo yo. Tal vez algunos no están entrenando hasta que se ponga fecha fija para la vuelta a los entrenamientos y arrancan un par de semanas antes para que no los agarren tan duros. Personalmente me gusta entrenar y mantenerme en forma. Tengo semanas en las que entreno dos días sí y uno no, y otras que entreno de lunes a sábados. La realidad es que va en el profesionalismo de cada uno. Me gusta ser así. Además vivimos de esto, laburamos con nuestro cuerpo.

- Dijiste que tuviste algunos sondeos del exterior, lo que te debe dar cierta tranquilidad de que las cosas en Instituto las hiciste bien.

- Tal vez sí. Obviamente soy autocrítico y me hubiese gustado que me hubiera ido mejor en cuanto a los números, todo delantero quiere eso. Pero bueno, no deja de ser bueno tener otras oportunidades de trabajo.

- En su momento compartiste equipo tanto con Desábato como con Braña.

- Con el Chavo jugué su último partido, contra rosario central de visitante, que empatamos 1-1. Y con el Chapu jugué esos seis meses que estuve en el Club.

- ¿El hecho de ser del Club y conocerlos de antemano, te da un crédito extra?

- No. En Estudiantes siempre es dar el máximo. Esté en el lugar que esté, lo voy a hacer. Supongo que antes de arrancar los entrenamientos ya voy a saber cuál será mi situación, para saber bien qué decidir. No he hablado nada aún acerca de eso y de lo que pueda llegar a pasar.