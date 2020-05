La NBA conmovida por un verdadero "viernes negro"

Fue un verdadero "viernes negro" para la NBA: murió el ex DT Jerry Sloan y descubrieron que Patrick Ewing tiene coronavirus.

Las informaciones sobre estos temas que conmocionaron a la numerosa legión de seguidores que tiene la NBA hablan sobre el fallecimiento del histórico ex entrenador de Utah Jazz Jerry Sloan que supo participar en dos finales perdidas en los años noventa con Chicago Bulls y Michael Jordan.

En cuanto al icónico pivote de aquella época Patrick Ewing esta internado por coronavirus.

El propio ex jugador de New York Knicks anunció en las redes sociales su novedad. "Este virus es grave y no debe ser tomado a la ligera. Quiero exhortar a todos a que se mantengan seguros y se cuiden a sí mismos y a sus seres queridos", escribió.

En cuanto a Sloan murió este viernes a los 78 años, tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson.