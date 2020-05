Verón compartió una charla con Figo, quien prometió visitar UNO

El presidente de Estudiantes dialogó con su ex compañero del Inter de Italia, el portugués Luis Figo, y profundizó sobre la trayectoria del volante y el largo camino recorrido hacia el profesionalismo. Además, lo invitó a un futuro partido de estrellas que se realizaría el año que viene en UNO.

Tal como viene sucediendo desde hace un tiempo, Estudiantes utilizó sus redes para una interesante conversación. En esta ocasión, y tras lo hecho con Ronaldo, por ejemplo, fue el turno de otro ex compañero de Verón, el portugués Luis Figo. Asentado en Madrid, ambos comenzaron refiriéndose a la situación actual en el marco de la pandemia que paraliza a los distintos países.

“Ustedes fueron detrás de Europa, entonces pudieron reaccionar a tiempo por la experiencia de lo que sucedió aquí”, opinó el ex Barcelona y Real Madrid.

Seguidamente, Verón lo invitó a indagar sobre sus comienzos en Portugal.

“A los 12 me fui a probar al Sporting. Estuve un mes entrenando y no se decidían. Fui a hablar con el entrenador para saber si querían que me quedara o no”, recordó Figo. “Al final me quedé y pasé por todas las categorías juveniles hasta el debut como profesional”, agregó.

La charla, la cual por momentos tuvo como participantes indirectos a Julio César (ex arquero y compañero de ambos en Inter) y a Fabio Cannavaro (ex defensor y actual DT de Guangzhou Evergrande, de China), desembocó en las razones por las que algunos talentosos llegan y otros no.

“Mucho sacrificio, pasión y devoción por lo que quieres hacer. Muchos profesionales llegan por la dedicación”, destacó Figo. “He jugado con jugadores muchísimo mejores que yo, pero no han tenido el éxito de llegar. Muchas veces, por algún motivo que no es únicamente calidad, no han llegado. Hay que saber pasar por los momentos duros”, agregó.

Ya sobre el cierre, Verón le consultó si extrañaba el fútbol y lo invitó, entre risas, a sumarse a Estudiantes por seis meses.

“Un partido a la semana, media horita, lo podría hacer. Pensalo”, respondió el portugués a modo de broma. “Te vamos a hacer socio honorario”, le replicó el dirigente albirrojo, quien, además, lo invitó a un futuro partido entre leyendas pensado, en primera instancia, para el 2021.

“Vamos a hacer un buen combinado para jugar contra el grupo de 2006 y 2009. Vamos a hacer un partido con un grupo de leyendas”, cerró Verón.