Se confirmó el primer caso de coronavirus en el fútbol argentino

Stephanie Rea, arquera de Excursionistas, se convirtió en el primer positivo por coronavirus en Argentina en el fútbol profesional. El positivo de Rea fue confirmado por el club del Bajo Belgrano a través de un comunicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, en el que informa que “en las últimas horas, nuestra arquera, Stephanie Rea, dio positivo para el virus Covid-19. La misma se encuentra bajo tratamiento médico, siendo monitoreada por los especialistas. Desde aquí le hacemos llegar nuestro apoyo, deseándole una pronta mejoría. ¡¡¡¡Fuerza Stefa!!!!”, finalizó el mensaje de Excursionistas.

La jugadora, de 23 años, vive junto a su hermana Silvina Bazarra, en la Villa 31 en el barrio porteño de Retiro. En el barrio Padre Mugica, donde habita la arquera de Excursionistas, se están realizando testeos a la población por parte del Ministerio de Salud de la Nación junto a su par porteño, a raíz recrudecimiento de la pandemia en las zonas vulnerables de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tras lo cual se detectó su positivo de la jugadora.

La futbolista es maestra jardinera y empezó a jugar en la Villa como defensora hasta que se decantó por defender el arco, en el equipo de fútbol Las Pibas. “Me emociona y me pone feliz, porque uno piensa que del barrio no se llega a ningún lado, pero de donde vengamos, podemos llegar lejos”, puntualizó en su momento la arquera sobre el orgullo que sentía por representar a su barrio.

Luego, Rea pasó a militar en Excursionistas, equipo de la Primera División del fútbol femenino de nuestro país. Hasta la interrupción de la competencia oficial por la pandemia de coronavirus, el representativo de Excursionistas, que a comienzos de la temporada convirtió en profesionales a Viviana Paz, Anahí Martiarena, Verónica Amarillo, Abigail Scarafiocca, Ludmila Garzón, Mariangeles Díaz, Belén Ruíz Montenegro y Yohanna Rimas, ocupaba el puesto 13 sobre un total de 17 clubes que protagonizaban un torneo que la AFA terminó por suspenderlo.

No fueron pocos los mensajes publicados en las redes sociales a modo de solidaridad, entre ellos uno de Villa San Carlos Femenino, que utilizando la cuenta de Twitter expresó: “Desde el Club Villa San Carlos le enviamos mucha fuerza a nuestra compañera Stephanie Rea y le deseamos una pronta recuperación”.

“EL DOLOR ERA ABUNDANTE, ERAN COMO PUNTADAS”

Anoche, la propia Stephanie Rea habló para un canal de cable porteño y contó el momento que le toca vivir. “Me hice el testeo el lunes pasado después de sentir dolor de cabeza y de espalda y picazón de garganta. Hay muchos casos en el barrio, ya nada es seguro”.

Más adelante agregó que “el dolor era abundante, eran como puntadas. Ahora estoy encerrada, no estoy viendo a nadie. Tengo que estar como 15 días acá y me llaman por teléfono para pasarme la medicación o para ver si necesito algo. Esto te come un poco la cabeza, pero hay que ponerse en positivo y fuerte para tratar de salir. Estoy sola con mi pareja porque a mi hijo le dio negativo y no se podía quedar”.

CHIQUI TAPIA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE STEPHANIE

El presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier anunció que el titular de la AFA, “Claudio Tapia se puso a disposición de Stephanie Rea”, la arquera del equipo de fútbol femenino del club del bajo Belgrano, contagiada de COVID-19.

“Nos enteramos que Stephanie Rea, jugadora del club, dio positivo de Covid-19, y nos pusimos en contacto con ella para brindarle nuestro apoyo, y también Claudio Tapia se puso en contacto conmigo para ponerse a disposición del club y de ella”, dijo Méndez Cartier. “Luego de saber de la predisposición de AFA la llamé y me dijo que se encuentra bien en estado físico y en salud, aislada junto a su pareja en uno de los hoteles que se pusieron a disposición por las autoridades gubernamentales”, amplió el titular de ‘Excursio’.