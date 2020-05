Alberto Fernández: "Encarcelar a todos y no construir cárceles es marketing y es inhumano"

El presidente Alberto Fernández dijo este mediodía en La Plata que "encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing" y afirmó que “tener ahora en las cárceles personas en riesgo" de contraer coronavirus "y que el Estado no reaccione es un acto inhumano", en referencia a la polémica que se instaló a partir de la situación de emergencia sanitaria en las unidades penitenciarias, donde estallaron motines y revueltas.

Alberto habló en el Salón Dorado de la Gobernación al cerrar un acto del que participaron el gobernador Axel Kicillof y los intendentes del Area Metropolitana (AMBA), entre los que estuvo el platense Julio Garro, y en el que se firmaron acuerdos para reactivar la obra pública en los municipios.

Durante el acto, Kicillof anunció la creación de un total de 2.000 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense: 650 nuevas, que se suman a las 1350 que informó hace unas semanas, con la construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias en el contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus.

Fernández dijo hoy que la pandemia de coronavirus deja "al descubierto la desigualdad en la que vivimos, y a millones de personas a los que el Estado no tenia registrados". Al hablar en un acto en la sede de la Gobernación bonaerense, donde se anunciaron obras públicas para la provincia de Buenos Aires, el mandatario habló de la necesidad de "diseñar un país igualitario, con criterio de igualdad" y dijo que ese "es el verdadero desafío que deja la pandemia".

En ese marco, el jefe de Estado aseguró que no va a "dejar pasar la oportunidad" de construir un "país más justo" luego de que pase la pandemia de coronavirus. "Lo que viene a enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto" y añadió que "si somos gente digna no podemos permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y profundice".

Además, afirmó que "en los hechos, somos un país unitario y necesitamos un sistema que distribuya sin discrecionalidad a cada uno lo que corresponda", mientras que el gobernador Axel Kicillof consideró hoy que "la crisis económica es culpa del virus y no de qué respuesta a la pandemia de coronavirus tuvo cada país sino que en todo el mundo se puso el sistema comercial y financiera en jaque", por lo que señaló que la recuperación económica es "a través de las obras públicas, que es el motor de la economía" en el marco de la crisis sanitaria.

"Hoy hacer obras no solo significa dar una respuesta a aquello que falta sino que también significa darle a la economía ese motor que hoy no está", agregó.

El plan de obras públicas anunciado este mediodía, en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), demandará una inversión de 19.557 millones de pesos y generará más de 8.700 puestos de trabajo.

Concretamente, son 224 proyectos enmarcados en el Plan Argentina Hace para la reactivación y ejecución de obras en 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, que beneficiarán a más de 13 millones de personas.

En el acto, se rubricaron acuerdos entre los gobiernos nacional, bonaerense y los municipios para obras que se llevarán a cabo tanto con fondos provinciales como del Plan Argentina Hace y de Aysa.

El presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.