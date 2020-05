Cuarentena: más de la mitad de los hogares vio reducir sus ingresos en un 50% o más

El 38,8% de los hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) vieron reducir sus ingresos hasta un 50% durante el aislamiento obligatorio, mientras que para el 18,8% la merma fue incluso mayor, según un informe elaborado por el el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA).



Estos números ponen de manifiesto las dificultades que existen para una importante parte de la población para acceder al consumo básico, una situación con mayor incidencia en el conurbano bonaerense.



Así se desprende de la "Serie Estudios Impacto Social de las Medidas de Aislamiento Obligatorio por Covid-19 en el AMBA" realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA.



El trabajo dado a conocer esta tarde reveló que la insuficiencia objetiva de ingresos corrientes de los hogares durante la cuarentena, "se hizo más pronunciada entre los hogares del conurbano bonaerense, los hogares con niños y aquellos pertenecientes a la clase trabajadora marginal y al estrato muy bajo, entre otras variables de desigualdad social".



Entre julio-octubre 2019 y mayo 2020, se observa que el déficit de ingresos en los hogares "se incrementó de manera significativa, pasando de 13,5% a 29,4%" pero si se evalúa en términos de trayectorias, "el 8,2% de los hogares tuvieron déficit en la capacidad de consumo en ambos años, mientras que un 21,2% empeoró su situación del 2019 al 2020".



Sin embargo, el trabajo advierte que "se observan importantes disparidades" en el conurbano bonaerense, donde "el deterioro de recursos fue más marcada en los hogares que eran pobres en 2019, que no contaban con empleo registrado ni acceso a la seguridad social, aquellos pertenecientes al estrato trabajador marginal y en unidades domésticas que percibían programas sociales en 2019".



En cuanto al impacto laboral de la pandemia, según los datos del Observatorio de la Deuda Social, el 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no puede realizar su actividad por cuenta propia, el 39,3% está suspendido o debió dejar de trabajar, el 4,2% tiene licencia por ser parte del grupo de riesgo, el 22% está trabajando menos horas y sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas.



En este aspecto, se resaltó que los trabajadores del conurbano bonaerense presentan una situación más adversa que los de CABA; el 9,8% perdió el empleo o se quedo sin trabajo y el 41,6% está suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 3,3% y el 32%, respectivo de los trabajadores de la ciudad autónoma.



Más aún, la EDSA aseguró que "los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de pobreza deben enfrentar una situación más adversa que el resto".



En ese aspecto, perdió el empleo o se quedó sin trabajo el 15,4% de los trabajadores de hogares pobres y el 52,8% está suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 5% y el 33,3%, respectivamente de los ocupados que residen en hogares no pobres.