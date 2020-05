Sigue el calvario por la vacuna antigripal en La Plata

Siguen las penurias para los vecinos platenses que integran los grupos de riesgo y que necesitan aplicarse la vacuna antigripal. Mientras tanto, en La Plata se instalan las bajas temperaturas por el advenimiento del invierno y avanza la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Jubilados afiliados al IOMA aseguraron "hace un mes mi esposo y yo, que somos dos personas de riesgo, nos inscribimos en la página de internet del IOMA para solicitar la vacuna de la gripe a domicilio".

Sin embargo, afirmaron que "nunca vinieron a vacunarnos y IOMA no responde ni por la página web ni por la vía del teléfono". "Son unos mentirosos", sentenciaron los daminificados

En este marco, desde IOMA se indicó que "las quejas son comprensibles, ya que estamos atravesando una situación inesperada y se trabaja a fondo para cumplir con la demanda".

Por otro lado, Jorge Domingo Battista, afiliado de PAMI, denunció que "no consigo vacuna contra la gripe en ninguna farmacia en La Plata". "El último lugar al que fui es una farmacia de 7 y 41, pero para los que somos de PAMI no tienen", añadió.

El vecino, también jubilado, consignó que buscó como alternativa un centro de salud cercano a su casa pero tampoco allí pudo aplicarse la dosos.

"Fui a la salita que está en 41 e 10 y 11, pero que en realidad se entra por diagonal 77. Me dicen que no hay. Pero yo estoy anotado ahí hae semanas. Nunca me llaman. Fui y no tuve suerte", detalló.