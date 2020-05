Mientras los comercios siguen cerrados, la venta ambulante copa las calles de La Plata

Mientras el comercio platense sufre una las severas consecuencias de la pandemia y muchos rubros aún continúan sin poder levantar las persianas, en los últimos días se multiplicaron los puestos de venta ilegal callejera en las calles de la Ciudad.

Las zonas donde más manteros se instalaron son en avenida 7 y las transversales que la atraviesan desde Plaza Italia hasta la Legislatura, Diagonal 80 desde Plaza San Martín hasta la estación de trenes y las calles linderas a la Terminal de Ómnibus.

Los puestos ambulantes que se visualizan en las veredas ya no solo a los vendedores de indumentaria, calzado y viyuterí, sino que también se instalaron los que ofrecen verduras, frutas y golosinas. "La mayoría ofrece para vender alcohol en gel y barbijos de distintos tipos y tamaños, parece un chiste", indicó un comerciante que expresó su queja a través del Whatsapp del EL DIA.

“Uno ve cerrados los comercios habilitados y que tributan, sabe que ya no tiene más ahorros pero no sabe cómo volver a abrir, y ve también vendedores ambulantes y se pregunta ¿qué protocolo tiene el ambulante?”, detalló días atrás el presidente del Centro Comercial Calle 8, 9 y adyacencias, Guillermo Salvioli.

El comercio platense venía en caída libre desde mediados de 2016 y, sobre llovido mojado, apareció en escena el coronavirus y la cuarentena que empezó el 20 de marzo. ¿El resultado? Según un relevamiento de los centros comerciales de la Ciudad, ya suman 360 los locales que “bajaron sus cortinas y no las van a volver a abrir”.

“Necesitamos una flexibilización urgente, la venta online no cubre ni el 5 por ciento del ingreso que requerimos para subsistir. Ni siquiera nos permiten la modalidad take away (cuando el cliente retira la mercadería del local sin ingresar al mismo)”, planteó además.

Luego enfatizó: “Sabemos y somos conscientes de que estamos en medio de una pandemia. Y somos los primeros en no querer enfermarnos. Ni nosotros ni nuestros seres queridos. Por ello es que vamos a ser los primeros en cuidarnos y en cuidar que nuestros locales cumplan con los protocolos, así como nuestros clientes”.