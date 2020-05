Después de tres días sin servicio, en Tolosa abrieron la canilla y salió "agua negra"

Vecinos de Tolosa se comunicaron este jueves con eldia.com para dar cuenta de una serie de problemas que vienen teniendo con el suministro de agua. Se trata de los frentistas que residen en la zona 526, entre 3 y 4, quienes en las últimas horas vieron con gran asombro y pesar el aspecto del agua que salió de los grifos.

Según apuntaron, desde hacía tres días estaban sin agua en sus casas sufriendo todo tipo de complicaciones en una rutina que ya es compleja por el contexto sanitario que está viviendo la Región a raíz de la pandemia de coronavirus.

Hoy se enteraron que el el servicio se estaba comenzando a normalizar y si bien esperaban que los primeros litros tuvieran un aspecto turbio, como un color ámbar, se encontraron con "agua negra".

"Me tomaron un reclamo pero no mucho más. Me dieron el numero y me dijeron que en 48 hs me vuelva a comunicar" apuntó el vecino que se comunicó con este diario y envió un video.

En el clip se puede ver el agua de color negro de la que habla el vecino llenando un balde 20 litros que se encuentra en el mismo estado.

Sobre el aspecto del agua indicó que "me dijeron que ellos no saben nada, que lo pasan a técnicos". Otro vecino que habló con este diario para denunciar el mismo problema indicó que no entiende cómo no hay una explicación oficial sobre este problema. "Mañana puede salir agua anaranjada y no sabemos por qué pasa" dijo un frentista que vive en la siguiente cuadra, en 526, entre 4 y 5.

Quien envió el video denunció que "es recurrente pero al tener bomba siempre a la madrugada carga, pero ahora estuvieron la semana pasada arreglando en 526 y esquina 4 y desde ahí que la única agua que tenemos y cuando tenemos es del color del video".