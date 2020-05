Un cura cordobés, duro contra el aislamiento y el comunismo

Por una misa virtual desde la Iglesia Nuestra Señora del Carmen del departamento de Carlos Paz, muchos cordobeses se sorprendieron con la homilía del padre Mario Bernabey, que marcó una difícil coyuntura con fuertes críticas al gobierno nacional -sin mencionarlo-, en medio de la cuarentena por el coronavirus que, según se quejó, no lo deja dar la ritual ceremonia con los feligreses presentes.

Fue el domingo pero ayer se viralizó el mensaje del párroco en las redes sociales. Habló de evangelización y de ideologías, de jubilados y de comunismo, del rol del Estado y de la Iglesia, y de los “proyectos que fracasaron”, según publicó ayer el portal Infobae. El mensaje pareció también dirigido a sus pares eclesiásticos.

“La ascensión nos invita a ser una Iglesia presente, no una unidad básica que esconde ideología, que se hace cómplice de proyectos que fracasaron. Hoy hay muchos sacerdotes en la zona que escriben en el Facebook un montón de cosas: ya fracasó lo que escribiste”, dijo, en ese sentido. Pero fue más allá y tocó el tema de la igualdad en la educación: “No es con autoritarismos, con atropellos, con cuadernitos con las obras del gobierno del turno, con ideologías”, definió.

También en su sermón mencionó el rol de la Iglesia dentro de una pandemia y le apuntó al aislamiento obligatorio: “Necesitamos ser una Iglesia que en medio de estos tiempos, donde nos sentimos encerrados, encarcelados, donde se nos están privando tantas libertades y derechos, donde nos sentimos sometidos a ideas políticas que no van con el reino de los cielos, que no van…”.

Y sus críticas pasaron a la situación de los jubilados y retomó el tema de la ideología. “No nos puede pasar por arribita que a los jubilados le volvamos a hacer ajustes en medio de la pandemia. ‘Quedate en tu casa, yo te voy a ajustar tu jubilación’. Qué grave. Tocar a los débiles, a los que más necesitan, a los que apostaron por un proyecto. Qué grave, en un tiempo como este, alguien diga: ‘El Estado te da, el Estado se queda con lo tuyo’. Eso en la historia fracasó. El comunismo fracasó, generó muerte. El comunismo no dio vida. El comunismo no transformó la Humanidad. No la humanizó. El comunismo creó esos monstruos que se llenaron sus bolsillos, bajo las banderas de derechos, de igualdad. Pero se quedaron con lo del pueblo”, advirtió.

El cura cordobés dijo, además, que la Iglesia debe ser una institución evangelizadora que también denuncia,

Sobre el final de su homilía, Bernabey salió a apoyar las movilizaciones anticuarentena: “No nos quedemos mirando para arriba. Si hay que salir a manifestarnos, salgamos a manifestarnos”.

OTRA MARCHA

Abogados de Córdoba, mientras, marcharon en el mediodía de ayer por el centro de la capital provincial en reclamo de la apertura de la actividad judicial que funciona parcialmente desde el 16 de marzo, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“Exigimos la apertura de los tribunales ya. No se banca más que la ciudadanía esté sin justicia. No se banca más que los jueces estén en sus casas cómodamente”, reclamó el abogado Gustavo Núñez, uno de los que encabezó la protesta que se denominó la ‘Marcha de las corbatas.