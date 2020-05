La Justicia investiga un presunto espionaje ilegal en el gobierno de Macri

El ex presidente Macri fue imputado por el fiscal Di lello / Web

La denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño, sobre un supuesto espionaje ilegal a dirigentes de distintas fuerzas políticas durante la administración de Mauricio Macri, fue impulsada ayer por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien abrió una investigación e imputó al ex presidente, al ex jefe de la AFI Gustavo Arribas y a su ex segunda Silvia Majdalani.

La avanzada judicial cayó como una bomba en Juntos por el Cambio, especialmente en el radicalismo, ya que referentes como Mario Negri, Ernesto Sanz y Ángel Rozas figuran en los listados de los dirigentes que habrían sido espiados. Según pudo saber EL DIA, en la UCR no restan verosimilitud a la denuncia de Caamaño, pero también observan detrás de la denuncia una operación del oficialismo.

En la resolución del fiscal Di Lello, conocida ayer en los tribunales de Comodoro Py, también se imputó a Darío Biorci, quien fuera jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI. Además, serán investigados varios agentes cuya identidad se mantiene en reserva, por la Ley de Inteligencia.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, la investigación podría centrarse en la actividad de Majdalani, quien era realmente la jefa operativa de la AFI, y no tanto en Arribas ni en Macri, cuya responsabilidad en el hecho denunciado sería más difícil de probar. El fiscal pidió medidas de prueba antes de resolver si pide la declaración indagatoria de los imputados.

Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal sobre los correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad surgió del hallazgo de un disco rígido cuyo contenido había sido borrado, pero fue recuperado, en un despacho de la sede central de la AFI, ubicada frente a la Casa Rosada.

Entre los presuntos espiados figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade. También la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el ex diputado Nicolás Massot y el sindicalista Héctor Daer.

En este marco, resulta notoria la intención del kirchnerismo de impulsar la denuncia de Caamaño. El diputado nacional oficialista Leopoldo Moreau consideró que el presunto espionaje ilegal es “un atropello a los ciudadanos en general y al sistema político en su conjunto”. El alfonsinista Moreau preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

“Nos preocupó de esta lista no sólo que aparezcan figuras de notoriedad pública, sino que haya personas que no la tienen: militantes o dirigentes de menos notoriedad de diversos espacios políticos y sociales”, graficó el diputado del Frente de Todos en declaraciones a Radio Provincia y estimó, en la misma línea, que esa situación da cuenta de una “precisión mayor en el espionaje”.

A su vez, la diputada oficialista Carolina Gaillard presentó un proyecto de resolución para expresar su “preocupación” por las supuestas “prácticas de inteligencia ilegal” llevadas a cabo durante el gobierno del ex presidente Macri. La iniciativa está respaldada por sus pares de bloque Cristina Alvarez Rodríguez, Mara Brawer, Blanca Osuna, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto.

En el proyecto, los diputados del Frente de Todos manifestaron su preocupación ante “los hechos vertidos en la denuncia realizada por Caamaño en su función de interventora de la AFI, de la cual se desprende la puesta en marcha durante el gobierno de Macri de un sistema destinado al espionaje ilegal de referentes de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales”.

Ante la denuncia de Caamaño, quien aspira a continuar en la AFI pero nombrada oficialmente ya que hasta ahora es sólo una interventora, en el PRO hubo un espeso silencio de radio. Pero en el radicalismo acusaron recibo: el ex gobernador chaqueño Rozas dijo que tal vez lo espiaron porque había “amigos de Macri a los que no les agradaba que fuera un crítico constructivo”.