“Ni gordos, ni negros, ni peronistas”: las condiciones de Mühlberger para aceptar pacientes

El mediático caso del doctor Rubén Mühlberger, el médico que atendía a estrellas como Diego Maradona o Moria Casán que cumple prisión domiciliaria luego de que su clínica fuera allanada y encontraran irregularidades, sigue generando contenidos escabrosos.

Ayer, en “Intrusos”, el periodista Rodrigo Lussich contó cuáles eran las condiciones que el médico ponía a la hora de aceptar pacientes para atender en su establecimiento.

“Entre tantas informaciones, circuló que Mühlberger le decía a Wally Diamante, su jefe de prensa, ‘no me traigas ni gordos, ni negros, ni peronistas’. Esa es la orden que le baja a su jefe de prensa”, manifestó el panelista del envío de América.

Tras las palabras de Lussich, el conductor del envío tomó la palabra y, en tanto peronista, manifestó: “Tengo una mala noticia… los peronistas somos todo eso, así que no vamos a ir ninguno”.

Siendo aún más picante, Rial sostuvo que esta versión que tiró su colega “coincide con la ideología con su jefe de prensa que también es así”.

Pero eso no fue todo. Sorprendió Rial al revelar una experiencia familiar con el médico de las figuras.

“Hasta mi hija Morena fue alguna vez a ver a Mühlberger. Y me acuerdo que cuando me enteré la quise matar. Todos pueden caer. Mi hija una vez también fue porque la llevaron y porque el tipo le prometió todo. Después, cuando se fue, seguramente él debe haber dicho barbaridades como hacía con todos. Cuando yo me enteré, me quería matar. Pero bueno, cada uno es responsable”, sostuvo el conductor.

Y sumó: “Me acuerdo que llamé a la persona que la llevó, me lo quería comer crudo y lo quería agarrar por el teléfono. Obviamente este doctor trabajaba sobre la debilidad del otro. Muchos iban ahí con debilidades, con carencias”.