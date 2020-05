Jugador separado del plantel por “egoísta”

El delantero Sebastian Polter, del Unión Berlín, fue separado del plantel y no volverá a jugar en el equipo debido a que no aceptó una rebaja en su salario, según reveló la prensa alemana.

Polter, uno de los ídolos del equipo berlinés, seguirá entrenando hasta el final de la temporada cuando culmine su contrato, pero ya no estará relacionado con el plantel ni citado para los partidos.

El club ha decidido castigarlo por “no ser solidario” ya que Polter se negó a recortar su salario durante la pandemia, a diferencia de sus colegas y otros empleados de la entidad, a raíz de la crisis económica, indicó el medio germano Kicker.

“No es comprensible, de hecho es extremadamente decepcionante y decidimos que ya no será parte del equipo”, señaló el presidente de la institución, Dirk Zingler.

Alario sumo minutos en el triunfo del leverkusen

En el plano netamente futbolístico, ayer se abrió una nueva fecha, con el triunfo de Bayer Leverkusen ante Friburgo en condición de visitante por 1 a 0. El ex River ingresó a los 16´del segundo tiempo, aunque no pudo convertir. Exequiel Palacios, por su parte, no vio acción.

La fecha continuará hoy, con cinco encuentros: Schalke 04 ante Werder Bremen (10.30 por ESPN 2); Hertha Berlín frente a Augsburgo (10.30 por Fox); Wolfsburgo-Frankfurt y Mainz-Hoffenheim, también desde las 10.30; mientras que a las 13.30 se medirán el puntero, Bayern Munich y Dusseldorf, con televisación de ESPN 2.