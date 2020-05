La lucha vecinal contra la “lluvia de coque” no afloja y en Copetro rechazan los planteos

Hartos de vivir bajo lo que describen como “una lluvia de coque”, vecinos se movilizaron ayer a la tarde frente a la Municipalidad de Ensenada para reclamar controles a una industria de la zona. El grupo de manifestantes, entre quienes había vecinos de barrios de Ensenada, Berisso y La Plata, apuntó contra la planta Copetro, ubicada en el barrio ensenadense “Campamento”, como causante de las emanaciones.

Desde el municipio ensenadense señalaron que los manifestantes fueron recibidos y “pudieron dar vista del cumplimiento de todas las actas e inspecciones a la firma que fueron elevadas al Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que es el organismo encargado de los controles”. En tanto, desde Copetro remarcaron que “el Carbón de petróleo no causa daños a la salud. No es tóxico, es inerte, insoluble, no reacciona con el agua, no es biodisponible ni bioacumulable”.

Se trata, como se sabe, de una pelea tan antigua como la empresa misma, que llegó al país en 1978 pero que comenzó a funcionar en 1983, convirtiéndose en la primera productora de coque, un subproducto de la refinación de petróleo que se utiliza como combustible en la industria metalúrgica y que, en gran parte, se exporta.

Según sostuvieron los manifestantes, “durante los meses de cuarentena y a fin de respetarla, al seguir tapados de hollín con todos los riesgos que ello implica para nuestra salud, procedimos a hacer denuncias telefónicas y virtuales”, tanto al OPDS como al área de Medio Ambiente de Ensenada.

Los manifestantes denunciaron que Copetro “está en pleno funcionamiento” y “OPDS está de cuarentena”. Los integrantes de la Asamblea Vecinos Contaminados Berisso- Ensenada- La Plata en lucha contra lo que describen como “la contaminación histórica que provoca la planta Oxbow Copetro en toda la Región” se movilizaron con el objetivo de visualizar “lo que vienen padeciendo desde hace 38 años y que se acrecienta aún más en el contexto de la pandemia”. Con todos los protocolos sanitarios correspondientes, “fuimos a entregar todas las denuncias y reclamos acumulados junto a frascos y bidones de carbón de coque que cotidianamente nos revolea Copetro desde 1982”, explicaron.

Desde Copetro insistieron en que el carbón de petróleo “no es tóxico” y aseguraron que “esto está respaldado por Instituciones Internacionales como OMS, EPA, IARC”.

A su vez remarcaron que “la actividad de Copetro es “legítima”, ya que “cumple con todas las regulaciones exigidas por las Autoridades y tiene todos los certificados de funcionamiento en vigencia. Desde 1996 cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental”. Y que la actividad “es monitoreada de forma continua por OPDS, Prefectura Naval Argentina, Autoridad del Agua y Poder Judicial. Cientos de Inspecciones, Auditorías y Monitoreos certifican que cumplimos los estándares exigidos por las regulaciones vigentes”.

“La postura del Municipio es la misma desde que asumimos: que todas las empresas cumplan con toda la normativa vigente. Se toman las medidas que corresponden. Entendemos que como municipio tenemos que estar presentar y los vecinos han podido dar vista a la documentación elevada al OPDS y todo lo que se generó en el Concejo Deliberante”, resaltaron desde el municipio ensenadense.