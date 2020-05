“Verlo a Diego dirigiendo me genera una alegría enorme”

Hablar de Nery Alberto Pumpido Barrinat es hablar de la Selección argentina, que conquistó el mundo en México `86, de la mano de Carlos Salvador Bilardo.

El ex arquero, que también tuvo el privilegio de formar parte del mejor River de la historia (a su entender), en comparación con el equipo de Marcelo Gallardo, hoy trabaja como instructor técnico en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), aunque sostiene que todavía “conserva las ganas de volver a dirigir” algún equipo. En la tranquilidad de su hogar, en la provincia de Santa Fe, y rodeado del afecto de sus familiares, mientras realiza el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ex arquero habló en exclusiva con el diario EL DIA.

Pumpido, que se inició como futbolista en Unión y se retiró en Lanús, tocó varios temas que tienen que ver con la realidad del fútbol argentino, la crisis sanitaria que afecta al país, de su relación con Diego Maradona, de Carlos Bilardo, al que considera “un fenómeno”, del River que integró en la década del ´80 y su comparación con el equipo de Marcelo Gallardo.

“El diario de La Plata..., si, agradecido porque se acuerdan de uno. Hablar de La Plata es hablar del Tata Brown, un gran amigo...”, aseguró Pumpido.

- La crisis sanitaria que castiga a nuestro país y también al mundo, generó que la AFA tomara la decisión de cancelar la temporada futbolística. ¿Cuál es su visión?

- Hay que cuidarse, respetar con todos los protocolos que se pusieron en práctica hoy en día, y tener paciencia, porque esto va para largo. Y de fútbol, no se puede ni hablar, porque primero hay que superar una situación muy grave, antes de pensar en la vuelta del fútbol. Me parece que nadie podrá pronosticar cuándo se reanudará el fútbol o cualquier otra actividad. Es imposible tomar una decisión o que alguien le ponga fecha de su regreso. Hay que priorizar la salud del jugador, en este caso, y de la gente, en particular, porque acá estamos viviendo un momento realmente muy crítico, por eso creo que es momento de apuntar a otros temas y tratar de resolverlos.

- ¿Cómo está llevando la cuarentena en su Santa Fe natal?

- Bien, tranquilo, respetando los protocolos y disfrutando de la familia. Tengo un lugar bastante amplio que me permite hacer cosas y entretenerme durante todo el día.

- Además de este parate largo en el fútbol, hay otro tema que le genera una enorme preocupación a los clubes, que es la situación económica.

- Somos conscientes de que la economía de las instituciones quedará muy golpeada y dañada. Hoy lo vemos en los clubes de primera división, en los profesionales, pero también hay que ver el interior, donde a mi entender, se siente mucho más. Acá, en Santa Fe, se está hablando de que la liga local va a parar lo que resta del año. Se pierden muchas fuentes de trabajo; los jugadores, los técnicos y aquellas personas que cumplen funciones en esos clubes. Es una situación muy dura, dolorosa, que llevará muchos años poder recomponerla.

- ¿Está en contacto con Diego Maradona?

- A Diego le mandé saludos, y hablé con él en el día de su cumpleaños, en octubre. Me alegra muchísimo verlo dentro de una cancha y dirigiendo, que es lo que más le gusta. Cuando se trata de Maradona, uno se pone feliz porque sé que está en su salsa, en el mundo del fútbol, que es justamente su mundo. No he tenido la suerte de ir a La Plata a ver un partido de Gimnasia, pero lo sigo permanentemente por televisión. Todo lo que él hace me pone muy contento. Me genera felicidad.

- ¿Y con Carlos Bilardo?

- Sí, estamos en permanente contacto con la familia. Sabemos dónde está, pero por cuestiones lógicas no lo podemos visitar. Estamos al tanto de todo y sabemos que está bien atendido. Carlos está muy bien. Con él tenemos una relación estrecha, de muchos años de haber trabajado juntos. Nuestra relación es muy cercana.

- Hace algunos días, Edgardo Codesal, el árbitro de la final ante Alemania, en el Mundial ´90, rompió el silencio después de más de tres décadas, y criticó con dureza a Diego. Dijo que ´Maradona es una de las peores personas que conoció’.

- No comparto para nada esa opinión. Lo único que sé que ese señor se equivocó en aquella final. Maradona es uno de los futbolistas mundiales más importantes y destacados que tuvo el fútbol. Habría que hablar con mayor respeto.

- En la semana, Héctor Enrique, otro campeón del mundo como usted, declaró que el River de 1986, del que formó parte, fue mucho mejor que el River de Gallardo.

- Sí, digo exactamente lo mismo que declaré hace algunos días y que salió en todos lados. Con el Negro (en alusión a Héctor Enrique), no estamos diciendo nada raro. Es lo que creemos que es correcto y lo que marca la historia. Ese equipo es incomparable con otros. En un año ganó tres títulos: el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa del Mundo, la única que tiene el club. El River de Gallardo es extraordinario y muy bueno, todo lo que quieras, pero no se compara con aquel River del ´86. Nada que ver. Ese equipo tenía cinco campeones mundiales y tres jugadores de la selección de Uruguay que participó del Mundial. Ojo, sin despreciar al equipo de Gallardo, al que considero un técnico extraordinario y uno de los mejores que hay hoy en día. Pero si vamos a comparar entre un equipo y otro, el del ´86 fue el mejor de la historia por lejos.

- Se instaló un debate sobre quién es el técnico más ganador de la historia del fútbol argentino: Carlos Bianchi o Marcelo Gallardo.

- Los dos son entrenadores extraordinarios, que hicieron grandes cosas en sus respectivos equipos y han tenido un éxito muy grande. Por qué tenemos que elegir a uno solo cuando en realidad se pueden elegir a los dos. Cada uno dejó una huella en cada club que estuvo y no tienen comparación.

- ¿Cómo ve la Selección argentina, de la mano de Lionel Scaloni?

- La verdad, muy bien. Lo dije antes y lo reafirmo ahora. Es muy bueno el trabajo que lleva adelante Scaloni. Ha sido inteligente, supo conformar un buen grupo, ha renovado los jugadores y estos han tenido un buen rendimiento en la Selección. Esperemos lo mejor. Respecto del recambio generacional, es un tema que todo el mundo lo venía pidiendo. La historia misma de la Selección de los últimos años te lleva a que tenía que haber un recambio.

- Hace tiempo que no se lo ve trabajando como entrenador. ¿Es por algo en particular?

- No, en realidad porque no se ha dado la situación. Todavía sigo siendo técnico. El día de mañana me gustaría cumplir la función ser manager, secretario técnico o trabajar en el manejo de los clubes. Por eso, en Conmebol estamos organizando charlas, congresos y viajamos a diferentes países. Pero si se da nuevamente la chance de dirigir, bienvenido sea. No soy de golpear puertas para ser técnico. No voy a tomar café ni hago relaciones, por eso vivo tranquilo y en paz.

- ¿Qué función cumple dentro de la Conmebol?

- Soy Instructor técnico. Es un proyecto del que también participan varias personas como Pacho Maturana, Reinaldo Rueda, Gerardo Pelusso y Ever Almeida. Vemos torneos, organizamos charlas y cursos… Estoy contento porque veo que Conmebol le da participación a mucho ex jugadores. Me parece bárbaro que se arrimen ex futbolistas a formar parte de este proyecto.