Constructores piden retomar las obras ante la dramática situación del sector

La situación de la obra pública en la Región es “dramática” según explican constructores y empresarios del sector, que ayer iniciaron una campaña con carteles colgados en distintos edificios que quedaron a medio hacer en la Ciudad por efecto del parate producto de la pandemia. Así, peligran unos 2.500 puestos de trabajo directos, más otros tantos indirectos entre profesionales y proveedores vinculados a la actividad.

Así lo reflejaron ante EL DÍA propietarios de pymes constructoras de la Región, desde donde aseguran que “en periodos tan recesivos como los que vivimos, en combinación con una importante devaluación, los costos en pesos no acompañan la suba del dólar y por ende los precios de los departamentos se abaratan en esa moneda y por lo tanto, es muy conveniente dinamizar la industria de la construcción, pero nos encontramos con obras paradas por efecto de la pandemia desde el 20 de marzo.

Tres historias de empresas pymes de la Región que cuentan sus graves problemas ante la imposibilidad de trabajar y, en algunos casos, en obras a medio hacer en las que se siguen pagando sueldos sin aportes del Estado, en muchos casos

Virginia Mercerat arquitecta del estudio homónimo y presidenta de una empresa desarrolladora inmobiliaria que desde hace más de 15 años construye viviendas unifamiliares, edificios y también hace remodelaciones. “En los edificios trabajamos bajo el esquema de fideicomiso al costo. Los primeros días de marzo arrancamos la demolición de una vivienda 3 entre 60 y 61 para el cual los trabajadores recién habían ingresado de alta. Se trabajaron 19 días ese mes y ya llevamos más de 70

días sin poder trabajar y sin perspectiva de fecha de reactivación. Tenemos dos obras en etapa de terminación y dos más que se encontraban en el inicio, que por supuesto se encuentran suspendidas.

Tenemos muy claro que la salud es esencial, pero no sólo se trata de la salud física sino también la salud mental y espiritual. Sabemos que el COVID-19 llegó para acompañarnos un tiempo, no sabemos cuánto, pero tenemos claro que debemos aprender a convivir con él, tomar todos los recaudos para no enfermarnos y volver a las actividades de forma responsable. Una sociedad sana es la que encuentra libertad para desarrollarse en plenitud y por suerte nos encontramos con un equipo de trabajo unido, pero preocupado y angustiado por la incertidumbre del futuro incierto”.

La falta de trabajo pese a que los protocolos sanitarios han sido acordados con las autoridades del Ministerio de Trabajo, la Uocra y la intendencia local desde el día 9 de este mes, pero aún sin haber obtenido respuesta en cuanto a la fecha de un posible reinicio, preocupa a los empresarios que debaten en la Asociación de Pymes Constructoras (Apymeco) cómo seguir adelante. “Esto implica haber soportado cinco quincenas, sin ninguna producción, los costos fijos, seguros, seguridad, impuestos, y cargas sociales, es decir que para una razón de fuerza mayor, como lo es una pandemia, que implica una total imprevisibilidad de riesgos empresariales, es insuficiente la asistencia del Estado que hemos recibido, sin contar que tampoco hemos accedido a ningún crédito a tasa subsidiada. Esta industria moviliza en nuestra ciudad una gran cantidad de personas, rubros y servicios a su alrededor, entre puestos directos, indirectos y profesionales vinculados. Mucha gente depende de esta actividad que es el gran motor de la economía regional”, explicaron desde la gremial empresaria.

Matías Hernández también tiene su empresa constructora en la Ciudad que se dedica principalmente, al desarrollo de edificios y complejos de dúplex por medio de consorcios al

costo en sociedad con dos arquitectos. “Actualmente nos encontramos con tres obras paradas afectando a personal en forma directa e indirecta y esperando retomar pese a los avatares que sufrimos en las obras por el deterioro, robos de materiales e intentos de intrusión. Recibimos consultas diarias de inversores que ven en esta baja del precio en dólares la oportunidad de acceder a una vivienda, pero el atraso en la habilitación para trabajar acciona negativamente para todos. Los costos que manejamos son en pesos, y la revitalización de nuestro sector va a contribuir con el comercio y los servicios. Tenemos todos los protocolos armados, y los elementos necesarios para que el personal pueda realizar sus tareas con seguridad y necesitamos volver a trabajar, más allá que la prioridad siempre es la salud, la falta de trabajo también tiene consecuencias sobre ella”.

Por su parte, Aníbal Rimoldi, desarrollador y constructor de edificios de la Ciudad, le contó a este diario que “estábamos trabajando en un desarrollo desde el pozo en una obra en calle 38 entre 4 y 5. Tras parar por la pandemia, solo a dos empleados se los asistió con el salario mínimo, pero el resto del personal fue asistido por la empresa. En esta etapa, y hasta el reinicio de la actividad, le dijimos a los inversores que suspendan el pago de las cuotas, pero se está haciendo demasiado pesada la espera, ya que se demora innecesariamente la vuelta al trabajo cuando ya está todo acordado en cuanto al protocolo sanitario”.