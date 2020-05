Niños logran un impacto visual sorprendente bailando en la oscuridad

"Mis hijas nos pidieron que les compráramos palitos luminosos para que puedan bailar y esto sucedió", puede leerse en el posteo de una madre que difundió un video de sus pequeños bailando bajo una iniciativa sorprendente, de gran impacto visual.

Los chicos, aprovechando la cuarentena, apelaron a todo su ingenio para divertirse sin imaginarse que su baile se volvería viral.

My daughters asked us to buy them glow sticks so they can dance and this happened 😂 pic.twitter.com/kLAtxmMcOx