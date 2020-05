Lo mejor y lo peor de los estrenos del fin de semana

COMEDIA EN NETFLIX

“CASI FELIZ”

Viaje al corazón de Wainraich

Está claro quienes son los ídolos de Sebastián Wainraich con solo ver algunos minutos de “Casi feliz”, la serie que protagoniza y escribe y que acaba de estrenarse en Netflix. Las neurosis de Woody Allen y las ocurrencias y reflexiones autoconscientes de Larry David se dan cita en una serie que toma prestado el dispositivo imaginado por este último para “Seinfeld” y “Curb your enthusiasm”: contar historias de nada donde el protagonista sea un no muy velado alter ego con el que hasta comparte nombre.

Así es que Wainraich encarna en “Casi feliz” a Sebastián, un conductor de radio al que le va más o menos bien, pero que es miserable. Dejó ir al amor de su vida, su ex mujer, Pilar, encarnada por Natalie Pérez, y sostiene un programa de radio de forma automática, sin pasión, mientras navega los problemas de su familia, sus hijos, el sexo y las penurias de Atlanta.

Disfrutable de principio a fin, “Casi feliz” tiene algunos gags que caen en saco roto por repetidos y desinspirados, varias ideas ya vistas en otras series de comediantes de stand up (como cierto aire surrealista en algunas aventuras ya explorado en “Louie”), pero no deja de tener un corazón sumamente personal: Wainraich, el ocurrente conductor que tantas veces juega al loser, revela hacia el cierre de la serie un costado melancólico, y “Casi feliz” es mucho más interesante, mucho menos peripecia automática y disparatada, cuando abraza la tristeza profunda, la melancolía de lo que ya no es, detrás de la adorable (y a estas alturas arquetípica) neurosis.

DEL CREADOR DE “THE POLICE”

“UPLOAD”

Una extraña comedia distópica

Cuando se anuncia una nueva serie del creador de “The Office” y “Parks and Recreation”, sin dudas no se espera algo como “Upload”, una serie sobre un hombre que, tras tener un accidente, tiene que elegir entre arriesgar su vida en una operación o subir su conciencia a un paraíso artificial que demostrará ser todo menos paradisíaco.

Una premisa extraña, de esas que no tendrían lugar en tevé hace algunos años, pero que hoy encuentran lugar en las pantallas on demand, “Upload”, la nueva obra de Greg Daniels, se estrenó el viernes en Amazon Prime Video, y provocó respuestas encontradas en los televidentes: lejos de ser una comedia pura, la serie de ciencia ficción es un show ágil y entretenido, que por momentos se viste de drama inspirador, por momentos una distopía oscura y por momentos una serie romántica con dejos de misterio, salpicada de momentos cómicos y absurdo que no provocan las carcajadas descontroladas de las anteriores creaciones de Daniels sino algunas sonrisas.

Es que es otro el tono que buscaba Daniels para esta distopía, un tono más apagado, algo oscuro, donde el humor es a menudo un comentario negro sobre nuestras vidas sin sentido.

Pero como en “The Office”, esos dejos de negrura que crepitan bajo la superficie de las vidas de las criaturas protagonistas se compensan con momentos de inspiración y un romance clásico entre los protagonistas, Nathan, el muerto vivo, y Nora, su talentosa pero descontenta guía en el nuevo mundo.

ROMANCE EN NETFLIX

“SI SUPIERAS”

Una honesta, adorable y fresca teen

Netflix entrega cada mes un puñado de comedias románticas para adolescentes, y, en general, no tienen mayor atractivo. Por eso, “Si supieras” representa una sorpresa tan grande: la comedia teen de Alice Wu, ganadora en el reciente Festival de Tribeca y estrenada el viernes en la pantalla de la N roja, es ante todo una película honesta y dulce, que parte de los mencionados lugares comunes del renacido género romántico y los utiliza para contar una historia de crecimiento refrescante y cargada de melancolía.

El punto de partido es tradicional: hay una chica, Ellie Chu, víctima del bullying de sus compañeros, demasiado madura para su edad y por robo la más inteligente del pueblucho típico donde vive; hay un muchacho, Paul Munsky, bonachón y buenmozo, que le pide ayuda para escribir cartas de amor a una segunda chica, Aster Flores, la muchacha que todos quieren besar.

Los chicos estudian a Aster mientras se genera un fuerte lazo entre ella, y clásicos enredos se suceden durante las primeras citas de Paul y Aster, pero la directora realiza un primer giro al enamorar a Ellie no de Paul, sino de Aster.

Es que, como la propia directora explica a través de sus personajes, Alice Wu utiliza el lenguaje de otros para escribir su propia historia: como Ellie Chu usa a Wim Wenders en su primera carta de amor falsificada, Wu echa mano de los enredos de las comedias adolescentes típicas, y también de “Call me by your name” y hasta de “Retrato de una mujer en llamas”, para contar una historia de amor que dan ganas de abrazar.

ESTRENO EN NETFLIX

“HOLLYWOOD”

Culebrón y raza en la era dorada del cine

Ryan Murphy no hace nada a medias: el creador de series como “Glee”, “American Horror Story”, “Feud” y “Pose” ha mostrado en su carrera una gran versatilidad, pero sus series han llevado siempre como marca un estilo desbordante y barroco, y una tendencia a decir las cosas sin sutilezas, siempre abrazado al melodrama.

Y de esa tela está cortada “Hollywood”, la historia que mezcla hechos reales y ficciones para contar la historia de un grupo de actores, guionistas y escritores que intenta llegar al éxito y la gloria en la meca del cine en la era dorada de la industria.

Murphy, siempre amigo de los desvalidos, cuenta en su primer trabajo para Netflix, estrenado el viernes, una superproducción de deliciosos decorados y vestuarios fotografiada con ambición, una historia situada en una máquina de sueños que también es una picadora de carne, y con el habitual tono burbujeante como el champán que caracteriza su obra retrata el lado oscuro de la industria: discriminación racial, prostitución, abuso y la necesidad de reprimir la orientación sexual para vender una imagen alimentan los guiones con fuerza militante, aunque entre tanta exposición temática el hilo de las tramas se vuelve algo confuso y pierde un poco de potencia.

Con todo, es una serie que encantará a los nostálgicos de ese glamour perdido, también a los admiradores de las puestas suntuosas, pero sin dudas dejará con una mueca agria a quienes rechacen las formas ostentosas de hacer y decir del melodrama que tanto abraza el codiciado realizador.