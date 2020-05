Reapareció Fede Bal y habló de su enfermedad, de su renacer... y de la separación de Laurita

Fede Bal debutó en la radio, habló de su salud, y también de la separación de Laurita Fernández y Nico Cabré. Al aire de la radio Late, el “Carmencito” volvió a aparecer en público luego de contar que le habían diagnosticado cáncer intestinal, y relató cómo se enteró de su enfermedad.

“Un día me llama mi médico y me dice ‘tenés cáncer’ y me vi de afuera, como en una película. Las prioridades se rompían, iba a haber un cambio grande en mí y pensé en cómo decírselo a mi mamá. Se lo dije, agarré el auto, viajé a Buenos Aires, lloré y grité en medio de la ruta y me pregunté ‘¿por qué yo tengo cáncer que tengo 30 años, con una buena salud, que estaba en un momento genial, que tenía proyectos y estaba rodeado de amigos?’”, contó Fede, y reveló que le preguntó a su médico “si me iba a morir y si el tratamiento de quimioterapia me iba a permitir tener hijos en el futuro. Él me dijo que esto es como agarrar la ruta 2 para Mar del Plata con un muy buen auto, que mi cuerpo es el auto. ‘Yo no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocar, pero tenés todas las chances de estar bien’”.

Fede confesó que “viví los últimos 15 años equivocado, pensando que el éxito era estar en una revista” y que “comencé mi tratamiento en medio de una pandemia mundial y a partir de ahí vinieron miles de cambios, les dije a mis amigos que los amaba, preferí leer un libro antes que la tele, jugué con mi perro antes de ver las redes, hago yoga, y cambié mi alimentación”.

En la misma tónica espiritual, Fede dio su opinión sobre la separación de su ex y las versiones de que anunció la pelea porque se venía el “Bailando”. “No creo que sea estratega en este momento, ni en pedo”, lanzó. “Uno se separa cuándo puede. Lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos. Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos”.