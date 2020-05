Volver de Tailandia, todo un desafío para un platense: vuelos por sorteo, dos veces más caros y cuatro días de escalas

En Tailandia se decretó la extensión de la emergencia por Covid-19 hasta el 31 de mayo a pesar del descenso del número de infectados (2987).

Entre las medidas que seguirán vigentes se destaca el toque de queda nocturno a nivel nacional y la prohibición a la llegada de vuelos internacionales al país, con algunas excepciones como vuelos de emergencia, humanitarios, algo ya anunciado por la autoridad de Aviación Civil.

Ahí quedó “atrapado” Leandro González, de 44 años, nacido en Villa Castells y cuyo destino final era China, país donde nació el coronavirus. Por eso el protagonista remarcó que “tuve suerte”, aunque aseguró que ya quiere volver a su casa. Y el regreso es todo un desafío.

“Vine en noviembre para trabajar en China por un par de meses, pero el país se cerró por el virus y nunca pude llegar. Me quedé en Tailandia en la casa de un amigo. Necesito volver para ayudar a mi viejo que se quedó solo haciendo la cuarentena en su casa. No me puedo volver y ya van seis meses que estoy acá”, sostuvo el platense, que gracias a que China cerró rápido su frontera no pudo llegar: "Estamos muy cerca, pero China se cerró enseguida y logró contener el virus en un par de ciudades. Hicieron tres hospitales en diez días”.

Asimismo aseguró que hay muchos compatriotas en situaciones similares o aún peor ya que se encuentran sin seguro médico: “Tengo contacto con todos los varados, hay gente sin dinero ni seguro médico y la Embajada no ayuda. Los vuelos que mandan son un chiste: 3 mil dólares, con cuatro días de escala y con diferentes aerolíneas. Es muy difícil de concretar”, remarcó.

Y sostuvo que en el caso de conseguir un vuelo, el seguro médico es obligatorio: “Un seguro médico cuesta 30 mil pesos, yo lo pagué con ahorros y dura un mes, pero hay gente que no puede contratarlo y lo necesita sí o sí para subirse al avión”. Lo mismo sucede con la visa: “El tema de las visas está complicado porque no sabemos si se va a renovar de nuevo y entonces es un tema más para la vuelta”.

Leandro afianza su frase de “tuve suerte” porque en Tailandia tuvo la posibilidad de quedarse en la casa de un amigo que hace tiempo vive allí: “Estoy parando en casa de un amigo que vive acá hace 7 años. Es una país muy diferente al nuestro, y la gente es muy simpática. Es lindo pero muy diferente”.

Pero tampoco dejó de remarcar la recomendación de Cancillería de que adquieran vuelos a 3 mil dólares, es decir dos veces más del costo original: “A mi lo que me llama mucho la atención es que cancillería nos recomienda vuelos a 3 mil dólares cuando hay gente q le cancelaron más de dos pasajes (también recomendados por ellos) y lo único que tiene que hacer el gobierno y ANAC es permitir que los vuelos originales aterricen"

"El vuelo costaba mil dólares originalmente y ahora te lo cobran 3 mil. Te tenés que anotar, yo ya quedé afuera, te mandan un mail para ver quién entra y tenés que ir de Bangkok a Doha, de ahí hasta San Pablo y de San Pablo coordinar un vuelo a Buenos Aires. Son tres aerolíneas distintas,. No sé cuánta gente habrá podido pagarlo. Es bastante desesperante porque somos 400 personas, muchas con problemas de salud. Es un desastre”, subrayó.