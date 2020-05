Para Nadal, el resto de la temporada está “perdida” y espera por el 2021

Debido a la pandemia del coronavirus, el mundo deporte continúa debatiéndose como continuará en el futuro. En lo que respecta al tenis sigue en la encrucijada. En la jornada del lunes pasado, Novak Djokovic abrió la polémica con un entrenamiento que realizó en una cancha de polvo de ladrillo de Marbella; mientras que Rafael Nadal no se ve “jugando” con el protocolo que impondría la ATP debido al virus Covid-19 por lo que el mallorquín se inclina a dar “por perdida” el resto de la temporada del circuito profesional.

“A mí dan un papel en el que ponga que en enero de 2021 empezará una temporada normal y corriente, yo lo firmo a ciegas”, afirmó Rafa. “Hay muchos intereses personales y económicos, el deporte mueve mucho, pero nos va a costar volver a la normalidad”, aseguró Nadal.

“El resto de 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año. Ojalá que así sea”, insistió el actual número dos del mundo.

“Espero jugar cuanto antes, pero haciendo un ejercicio lógico, veo lo siguiente: nosotros estamos viajando cada semana de un lugar a otro, estamos en contacto con hoteles, aeropuertos, en lugares distintos...”, recordó.

Nadal aprovechó que el gobierno español ha permitido a los deportistas profesionales volver a entrenarse desde el pasado lunes para pisar de nuevo una cancha de tenis en la casa de un amigo, aunque ve difícil volver competir en esta temporada.

“Mi sensación, y con tristeza lo digo, no voy a engañar a nadie, es que estamos perdiendo un año de nuestra vida. Y con 33-34 años tiene mucho más valor que los 20, pues ahí tienes mucho más por delante por mucho que sea igualmente un año”, dijo el tenista.

Ante la consulta de si podría verse obligado a elegir entre el Abierto de Estados Unidos o Roland Garros, que han quedado muy cercanos tras la reprogramación del torneo francés, Nadal no lo tiene muy claro.

“Con franqueza, creo que eso no va a suceder. Del US Open a Roland Garros con una semana entre medio. Es que no creo que podamos jugar”, dijo Nadal.

El torneo francés tiene previsto disputarse del 20 de septiembre al 4 de octubre, tras ser aplazado por la epidemia de coronavirus, apenas una semana después del US Open, que se disputaría del 31 de agosto al 13 de septiembre y podría trasladar su sede de Nueva York al complejo de Indian Wells.

Por su parte Toni Nadal, tío de Rafa y director de la Academia Rafa Nadal de Manacor, declaró que tiene “la sensación que se intentará jugar Roland Garros” en las nuevas fechas del 20 de septiembre al 4 de octubre, en las que “a lo mejor es factible”.

“Es complicado saber cuándo volverá el tenis porque tenes que volar entre países y no sé cuando se podrá hacerlo. Lo que sí tengo la sensación es de que se intentará jugar Roland Garros y se hará un esfuerzo”, dijo el tío y ex entrenador de Rafael Nadal.

“Para el circuito es difícil hacer el calendario. Los torneos no son como el fútbol, que se movilizan 22 jugadores, un equipo y poco más. Un torneo como Beijing no se lo puede preparar en una semana. Hay que hablar con patrocinadores, con tenistas y eso es la gran dificultad. Roland Garros debe tener muchas cosas preparadas y a lo mejor es factible”.