El kirchnerismo insiste con el desplazamiento de Conte Grand

La embestida del kirchnerismo sobre el Procurador Julio Conte Grand ya está en marcha. Si bien el gobernador Axel Kicillof buscó ayer bajarle el perfil a la movida, un de las principales espadas de su equipo volvió a pedir la renuncia del alto funcionario judicial.

En medio de la polémica por las excarcelaciones, Kicillof apuntó los cañones contra Conte Grand a quien virtualmente responsabilizó por la salida de detenidos de las cárceles acusados de delitos graves en medio de la pandemia. En el oficialismo provincial, tal como viene reflejando este diario, sospechan de alguna movida política para perjudicar al Ejecutivo y achacarle responsabilidades por las excarcelaciones. Creen que una de las piezas clave de ese engranaje es Conte Grand.

Kicillof dijo que no impulsaría “en este momento” un pedido de apartamiento del Procurador, a quien el martes apuntó por las excarcelaciones de presos condenados por delitos graves.

“No creo que estemos hoy en condiciones de resolver temas de fondo. No soy yo el que impulsaría eso y menos en este momento. Lo que tiene que haber es mucha más claridad”, dijo Kicillof, quien no fue tajante en descartar el intento de desplazamiento.

El Gobernador había apuntado contra Conte Grand en el marco de la controversia por las domiciliarias a presos. Kicillof reprochó al Procurador haber firmado una resolución en la que instruyó a defensores oficiales a pedir excarcelaciones a detenidos que integren grupos de riesgo por coronavirus sin especificar que debían excluirse de ese posible beneficio a condenados por delitos violentos o por agresiones sexuales o abusos.

Pero buena parte de los 2 mil presos que lograron excarcelaciones lo hicieron a partir de un fallo del juez de Casación Víctor Violini que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por un grupo de defensores oficiales.

Ensayando una primera línea de fuego, la que mostró las cartas fue la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García. “Conte Grand no puede ser Procurador porque no es objetivo. No lo digo yo, lo dice la realidad. Si yo soy ministra de Gobierno de Axel Kicillof jamás podría ser ministra de otro gobernador porque está clara cuál es mi filiación política. Esa fue mi postura hace dos años y la sigo sosteniendo. El Procurador fue secretario Legal y Técnico de la anterior gestión, tiene compromisos firmes con una gestión de gobierno”, disparó.

García es, además de la ministra política de Kicillof, una de las laderas de Cristina Kirchner. Es más, en el armado del gabinete provincial, la ex presidenta se reservó tres lugares centrales en el Ejecutivo: además de Justicia y Seguridad, se quedó con el ministerio de Gobierno donde encumbró a la dirigente peronista.

No es la primera vez que la ministra carga contra el Procurador. Apenas arrancó el gobierno de Kicillof planteó su idea de que el funcionario que designó María Eugenia Vidal debía dar un paso al costado.

El cargo de Conte Grand es vitalicio, por lo que una eventual salida debería darse por el mecanismo de juicio político o por una renuncia.

En el primero de los casos, la posible destitución debe ser aprobada por los dos tercios del Senado y hoy el oficialismo no reúne ese número. Por eso la idea sería apostar al desgaste para forzar la salida del Procurador.