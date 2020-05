“Es un alivio pero no la salvación para Argentina”

“Toda la condonación de la deuda en el mundo no salvará a Argentina si el ministro Guzmán no puede atraer a la inversión privada necesaria para que el país vuelva a crecer”, opinó el Financial Times en un editorial.

El diario inglés alerta que “el Banco Central está emitiendo moneda a un ritmo veloz que amenaza con la inflación galopante en un país donde la confianza en su moneda nacional está cerca de cero”. Y que el congelamiento de los aranceles, los controles de cambio, los impuestos a las exportaciones y a la riqueza “completan una imagen infeliz”.