Un cumple especial: los 45 años de Enrique Iglesias

Confinado y en familia, con sus tres hijos y su mujer Anna Kournikova, Enrique Iglesias cumple hoy 45 años disfrutando de una buena etapa en lo personal, mientras su gira con Sebastián Yatra y Ricky Martin podría verse aplazada por el coronavirus.

El hijo menor de Julio Iglesias e Isabel Preysler celebra este cumpleaños de forma muy diferente a cómo lo hizo hace dos años, cuando un grupo de amigos entró en su casa con una tarta que acabó por los aires, haciendo de esta escena uno de los videos más virales de las redes.

Enrique Iglesias suma años en familia con su mujer, la ex tenista Anna Kournikova, sus gemelos Lucy y Nicholas, y Masha, su tercera hija nacida en enero. Y aunque este año no tenga celebraciones a lo grande, Enrique Iglesias deja en claro que, durante estos días no falta el entretenimiento en su familia, publicando contenidos más a menudo de lo habitual y dejando ver cómo pasan estos días de confinamiento.

Tan solo hace unos días publicaba un video jugando con sus gemelos, que pronto cumplirán dos años en el jardín de su casa en Miami, donde pasa estos días.

Enrique Iglesias comenzó su andadura en la música con poco menos de veinte años, dándose a conocer en las discográficas latinoamericanas empleando el apellido Martínez, para evitar ser juzgado por el apellido de su padre.

Desde que presentara en 1995 su álbum musical “Enrique Iglesias”, del que el sencillo “Si tú te vas” lograría el primer puesto de la lista Billboard Latino, han pasado, además de veinticinco años, una larga lista de “hits” de fama mundial. Producciones que han llevado al cantante a posicionarse como uno de los más reconocidos en el panorama de la música latina.