Ritondo: "El PRO debe hacer una autocrítica y abrirse como partido"

El jefe del bloque del PRO en la cámara baja, el diputado nacional Cristian Ritondo, consideró hoy que la fuerza política fundada por el expresidente Mauricio Macri "debe hacer una autocrítica y abrirse" para "analizar lo que pasó y ver cómo se tiene que encarar el futuro".



“El PRO debe ir a una política más abierta. Así como la pandemia va a traer cambios, también van a suceder cosas en lo político. El PRO tiene que hacer una autocrítica y luego abrirse. No hay una voz única. Estamos en deuda con eso. Aunque cada uno tenga su opinión, tenemos que ver de lo que nos pasó para saber cómo seguir para el futuro”, afirmó Ritondo en una entrevista con Perfil.



Por otra parte, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ponderó el trabajo que realiza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta en en el contexto de la pandemia de coronavirus.



“Horacio tiene que estar compartiendo con el Gobierno nacional las decisiones. Su rol es el que tiene que tener. No hay un libro sobre cómo tiene que actuar la oposición en esto. La Ciudad tiene un gran ministro de salud (Fernán Quirós) que entiende lo que está pasando”, añadió.



Con respecto a la actividad del Congreso de la Nación, Ritondo aseguró que “desde hace tiempo" que Juntos por el Cambio insiste con sesionar, aun en medio de las limitaciones que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



"Es uno de los tres poderes del Estado y donde la oposición tiene concentrado su peso político. No solo por el control sino para discutir proyectos nuestros y del Ejecutivo. Se trabajó con un sistema electrónico. No funcionó aún. Ahora se está capacitando y se están haciendo nuevas pruebas ", observó el legislador.