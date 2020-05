Fenómeno bíblico: el milagro de la cuarentena de Telefé se llama “Jesús”

“Jesús”, la novela que Telefé decidió incluir en su programación para reemplazar a “Juntos podemos lograrlo” (el programa que condujo Santiago del Moro por apenas 2 semanas y que no medía nada mal: promediaba los 8 puntos, pero decidieron levantarlo) le está dando sus buenos frutos.

La apuesta del canal de las pelotitas a una ficción extranjera vuelve a darle satisfacciones (como en la actualidad lo hacen “Y tú quién eres?”, “Huérfanas” y “Elif”) porque desde su primera emisión, esta superproducción internacional basada en la historia de Jesús de Nazaret promedió los 12,39 puntos de rating, lideró su franja horaria y se convirtió en el programa más visto del día en la televisión abierta argentina.

Tras su debut, la telenovela fue creciendo y creciendo: el segundo día midió 14 puntos, el tercero 15.1 y el cuarto 13.7, unas cifras elevadas para lo que vienen cosechando otras producciones en materia del rating (desde que comenzó la cuarentena, casi siempre lo más visto fue “Telefé Noticias”, que rondaba los 10 puntos).

el relato completo

“Jesús” es un superproducción internacional que fue filmada en Marruecos y está basada en la historia de Jesús de Nazaret. La ficción, escrita por Paula Richard y dirigida por Edgar Miranda, cuenta con “gran riqueza de detalles”, refleja “pasajes bíblicos desconocidos” y profundiza en las historias “de los personajes que convivieron con él”, reconocen sus creadores, que son justamente los mismos de “Moisés y los Diez mandamientos”.

Producida por RecordTV en asociación con la productora Casablanca, esta tira contó con la participaron más de 350 profesionales y el protagonista elegido para interpretar a Jesús fue el actor brasileño Dudu Azevedo.

La historia, por supuesto, comienza con el recibimiento del anuncio que “el hijo de Dios” está en camino. Es así que pasa el tiempo hasta que María da a luz al elegido y, junto con su esposo José, tratan de criar a Jesús con valores y principios. Pero la profecía del “elegido” preocupa al rey Herodes, quien persigue a la familia y obliga a María y a José a tener que criar a Jesús como un joven común, lejos de su misión.

Con el correr de los años, Jesús no va a poder mantenerse alejado de su rol y viajará por muchos pueblos, difundiendo sus enseñanzas de paz e igualdad, en compañía de sus doce apóstoles. Al regresar a Jerusalén, es aclamado por el pueblo como Rey de los Judíos, despertando la ira del Rey Herodes Antipas, que lo arresta y lo condena a muerte.

El protagonista

Carlos Eduardo Cardoso de Azevedo es el nombre completo de Dudu Azevedo, el actor brasileño elegido para ponerse en la piel de Jesús.

El protagonista de esta megaproducción charló con el ciclo radial “Por si las Moscas” tras el exitoso estreno de la novela en nuestro país y reveló cómo consiguió el papel principal, además de declararse fanático de Ricardo Darín, con quien desea trabajar tras la pandemia.

Este actor y también músico, ya había trabajado en Record TV (canal que emitió la novela en Brasil) y quedó seleccionado con otros ocho actores de la emisora para realizar el casting. “Hicimos pruebas en tres ocasiones diferentes, primero éramos nueve, después tres y después dos. Creo que lo que determinó ahí para que sea elegido, tal vez fue la forma en cómo hice la prueba, lo hice de una forma para que el actor se preocupe menos por actuar y más por sentir a Jesús”, detalló Azevedo.

El artista explicó que sólo tuvo dos meses para preparar el personaje: “Hice un trabajo con un coach, preparador de actores y lo mejor que pude hacer en esos dos meses, fue buscar al Jesús que siempre habitó en mí, en el que yo creo”, añadiendo que profundizó eso “al máximo” para entrar en escena “con carisma, gracia y fortaleza”.

Además del éxito de la novela que lo tiene como protagonista, Dudu Azevedo fue consultado por su vínculo con nuestro país y comentó que si bien ya visitó Argentina, para él sería “un placer mucho mayor” regresar después de la emisión de “Jesús”.

“Soy un gran admirador de la dramaturgia y narrativa argentina, soy fan del cine, de la literatura, son un pueblo muy culto, me gustan muchas películas, y no puedo dejar de hablar de Ricardo Darín, que es una figura muy interesante y que despierta en mí una gran admiración, sería un placer trabajar con él”, reconoció.

Hacia el final de la entrevista, no podía obviarse el tema del coronavirus y le preguntaron al actor brasileño cómo sobrellevaban allá la pandemia: “Brasil es un país muy grande, populoso, y como un país así, nosotros tenemos una gran parte de población muy pobre y esos son los que más sufren, cuanto más pobres, más difícil es la situación. Eso es muy alarmante, muy preocupante. Lo que me deja más preocupado es la falta de entendimiento de Bolsonaro de minimizar lo que pasa, eso me preocupa mucho, porque muchas personas están siendo alcanzadas por el virus y mueren por eso. El sistema hospitalario está colapsado, hay que tomarse muy en serio lo que está pasando y las autoridades no entienden la gravedad de lo que pasa”, precisó el actor.