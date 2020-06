“Es increíble que a ese equipo lo hayan catalogado como antifútbol”

El goleador de Elortondo rubricaba Víctor Hugo Morales en cada tanto que anotaba con la camiseta de Estudiantes. Para aquellos memoriosos, o los que peinamos canas, saben de quién se trata con el simple hecho de mencionar esa frase del relator uruguayo. Sí, se trata de HugoErnestoGottardi, uno de los principales artífices del equipo albirrojo que consiguió el título del Campeonato Nacional 1983, a pesar de no jugar el último partido de la final contra Independiente.

Elortondo es una ciudad que se encuentra ubicada la vera de la Ruta Provincial 90 y distante a un poco más de 300 kilómetros de Santa Fe, que se hizo famosa en aquella época por uno de sus hijos dilectos, Hugo Gottardi. Y precisamente, “Golttardi”, como también lo apoda Víctor Hugo, se encuentra hoy por hoy en su pueblo natal cumpliendo con la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus.

“En el mediocampo teníamos a Sabella, Trobbiani y Ponce, todos de gran pie y técnica individual”

“Hace más de noventa días que me encuentro en Elortondo. Me vine para acá antes que el gobierno decretara la cuarenta, por lo que no me pude volver a mi casa de Lanús”, comenzó diciendo Gottardi en el diálogo que mantuvo con este medio agregando al respecto que “acá está todo muy tranquilo. Solamente hubo dos casos de coronavirus, que se trataron de personas que volvieron de un viaje del exterior”.

La ciudad ubicada al Sur de Santa Fe, cuenta con algo más de 8 mil habitantes, se nutre de la producción agrícola ganadera; mientras que Gottardi viaja todos los días al centro del pueblo para encontrarse con amigos. “Si bien acatamos el distanciamiento social vengo por la mañana y cerca de la una de la tarde me vuelvo para la chacra. Al no poder compartir el mate, me invitan a comer un lechón, un asado. Todas costumbres bien de campo. Además tengo a mi mamá, Ema, de 94 años, que paso desde la ventana para saludarla y ver si le falta algo. La verdad que ella está muy bien y lúcida”, recalcó.

Durante la charla, vía telefónica, en el fondo de la voz de Hugo Gottardi se puede escuchar claramente el cantar de los pájaros. ”Casi siempre vengo a la casa de mi amigo de toda la vida Alberto Espina. En el pueblo hay solamente una entrada. Ahí, todo aquel que salga o entre se le toma la fiebre y a los vehículos se les arroja lavandina. En ese sentido, el Gobierno de Santa Fe ha trabajado muy bien en los aspectos de prevención con respecto al control de la pandemia”.

Hoy, Hugo Gottardi tiene 66 años y unos cuantos kilos de más de cuando jugaba con la camiseta albirroja. Entre 1982 y 1983 se consagró bicampeón con Estudiantes, Metropolitano (con Carlos Bilardo como técnico) y Nacional (bajo la batuta de Eduardo Luján Manera), respectivamente; mientras que es el cuarto máximo goleador del club, ya que en sus dos periodos (1976-83 y 1986-87) convirtió 125 tantos.

Sobre el equipo del Nacional, Gottardi dijo que “a pesar del cambio de Bilardo (cabe recordar que se fue a dirigir a la Selección Argentina) a Manera en lo que respecta a la conducción técnica prácticamente no varió nada. Era la misma base del campeón del Metro. Eso sí, Eduardo (por Manera) tenía mayor diálogo con el jugador; mientras que el Narigón era más secos, de pocas palabras en la charla habitual al margen de lo táctico”.

“Había un hilo conductor entre ambos equipos -sigue diciendo Gottardi- y adentro de la cancha nos conocíamos de memoria en los movimientos. Claro está que desde afuera tiene que haber una voz de mando que se encargue de ordenar todos los aspectos futbolísticos… Y pensar que nos calificaban con antifútbol, cuando teníamos un mediocampo con Trobbiani, Sabella y Ponce. Todos jugadores de gran pie y técnica individual”.

En otro tramo de la charla, Gottardi comenta que “teníamos un equipazo, pero además con sincronización en lo táctico que era una ventaja. Y en esa final del Nacional como durante todo el Metropolitano tuvimos enfrente un rival de los quilates de Independiente conformado por grandes jugadores, lo que hace más valioso el bicampeonato conseguido por Estudiantes”.

En el primer partido de la final, Estudiantes venció a Independiente 2 a 0, en el viejo estadio de 57 y 1. Gottardi marcó el primer gol (el segundo fue obra de Guillermo Trama). Ese 4 de junio de 1983, el delantero santafesino jugó su último partido con la camiseta albirroja en su primera etapa por lo que no estuvo en la revancha jugada en Avellaneda, ya que fue transferido a Independiente Santa Fe de Colombia.

“Los dirigentes del club colombiano -continuó diciendo Gottardi-, ya me venían observando desde hace tiempo y el pase se terminó de cerrar tras el partido frente a Temperley por las semifinales. Solamente jugué el partido de ida de la final contra Independiente, donde tuve la suerte de convertir un gol sobre el cierre de la parte inicial. Quizá, si se hubiese presionado un poco podría haber jugado en Avellaneda, pero me necesitaban en Colombia ya que se jugaba el clásico con Millonarios. Además, Estudiantes estaba bien, con un (Sergio) Gurrieri que venía pidiendo pista y me suplantó de la mejor manera”.

Más adelante, Gottardi agregó que “me acuerdo que estaba en el hotel en Colombia. En ese momento no había televisión que transmitiera los partidos para todo el mundo. Yo estaba sentado a la mesa con (Juan Eulogio) Urriolabeitía. En un momento, el Vasco se levantan porque tenía teléfono. Cuando regresa se me acerca y me dice: ‘felicitaciones campeón’. Eso quería decir que Estudiantes se había quedado con el título, a pesar de haber perdido dos a uno. Lógico que me puse muy feliz”.

Como la mayoría de los jugadores que vistieron la casaca albirroja, Gottardi coincide en decir que “Estudiantes es una familia”. Junto a su hijo Diego estuvo presente en la inauguración de UNO. “Es un estadio maravilloso como se merece el club. Me encontré con muchos amigos que me trajeron hermosos recuerdos”, comentó.

A todo esto, antes que se decretara la cuarentena, se fundó la “Filial de Estudiantes Hugo Ernesto Gottardi de Lanús”, en la ciudad que vive actualmente el ex goleador.”El año pasado se acercaron un par de chicos y me preguntaron si le podían poner mi nombre a la Filial. Les dije que era un orgullo para mí. Cuando se estaba por inaugurar justo sucedió todo esto por lo que quedó pendiente para cuando todo vuelva a la normalidad”.

Al ser consultado sobre si le gustaría trabajar como entrenador, Gottardi añadió que “lógico que siento capacitado para hacerlo. Tuve algunas ofertas, pero nada concreto. Miguel (por Russo) cuando se fue a Paraguay a dirigir Cerro Porteño, antes que a Boca, decidió armar un grupo con otros colaboradores. Estuvo en todo su derecho de hacerlo. No estoy enojado con él. La otra vez cuando se inauguró el estadio de Estudiantes nos cruzamos, nos sacamos fotos; pero hace mucho que no hablamos”.

El reloj marca casi la una de la tarde. El tiempo de la entrevista va llegando a su fin. Gottardi se tiene que volver a su chacra. El goleador de Elortondo (ciudad donde nació un campeón mundial de boxeo como Miguel Angel Cuello -ya fallecido- y el ex delantero albirrojo Rafael Nazareno Maceratesi, que actualmente vive en dicho pueblo), “Golttadi” se marcha, pero seguramente se irá acordando de ese gol que lo acercó a Estudiantes al bicampeonato.