Para Diego, “la base está” y le confirmaron que sigue Barrios

La frase que alguna vez inmortalizó el Bambino Veira suele pintar perfectamente lo que buscan los entrenadores en el algún momento. “¡La base está...! dijo el Bambino y no es poca cosa cuando ello ocurre para un técnico. A veces sucede rápido encontrar el equipo, en otras no. En este caso Diego Armado Maradona y su grupo de colaboradores fueron de a poco cambiando piezas buscando el mejor equipo posible. A lo largo de los 19 partidos oficiales (18 por Superliga y 1 por Copa de la Superliga) que Maradona dirigió a Gimnasia (tiene un partido más de Copa Argentina pero jugó con un equipo totalmente alternativo), fue tocando lo justo y necesario. No hizo cambios alocados, sino con criterio, tratando de ir encontrando lo que le faltaba.

Dentro de un plantel que heredó (los primeros 5 partidos los dirigió Darío Ortíz), el cuerpo técnico le fue dando chances de jugar y de mostrarse prácticamente a todos los jugadores. Algunos más, otros menos, pero casi todos tuvieron minutos en cancha para mostrar sus cualidades y lo que podían dar. Si bien algunas veces no se entendieron decisiones (por ejemplo que el paraguayo Ayala arrancara 2020 en el banco o demasiados partidos para otros futbolistas), Maradona junto a Sebastián Méndez y Adrián González fueron transformando el equipo a su imagen y semejanza; sobre todo a partir de este año cuando se reanudó el torneo y llegaron varios nombres importantes.

Y en esa búsqueda, se puede decir que Maradona fue encontrando una base, como así también futbolistas que entraban desde el banco y le podían dar soluciones. Por eso la gran incógnita que hay actualmente es saber con qué equipo contará Diego cuando vuelva el fútbol. Todo esto, sin pensar en refuerzos (aún no han aparecido nombres), sino con jugadores que el DT quiere retener y la CD buscará satisfacer ese pedido. También están los casos de juveniles que serán promovidos y 5 que regresarán de sus préstamos (Gianluca Simeone, Daian García, Hernán Tifner, Matías Gómez y Khalil Caraballo).

Por otro lado, ya se fueron seis futbolistas de los cuales algunos eran titulares como Jhonathan Agudelo, Maximiliano Caire y Maximiliano Cuadra, otro alternaba como Manuel Guanini, y dos que no jugaban: Spinelli y Jesús Vargas.

Si el fútbol volviera en breve, Maradona tendría el equipo base que utilizó en la última presentación por la 1° fecha de la Copa.

En el arco, de los que deben renovar, está tal vez el caso más difícil: Jorge Broun. Igualmente, Fatura dijo que el Lobo tiene prioridad. Espera el llamado de calle 4.

En la defensa por el lateral derecho ya no estará Maxi Caire, pero mantiene a Leonardo Morales a quien se le ofreció renovar y esto se cerrará en la semana; luego en la zaga Paolo Goltz (que no pudo estar contra Banfield y por eso jugó Guanini), que es otro caso para arreglar pero en principio hay chances; Maxi Coronel y Matías Melluso.

En la mitad de la cacha, Harrinson Mancilla (es casi un hecho que va a renovar) y Víctor Ayala; Eric Ramírez, Matías Pérez García y Matías García.

A PEDIDO DEL 10: SIGUE BARRIOS

Arriba, contra el Taladro jugó el colombiano Agudelo, pero Maradona y su CT confían en las condiciones de Lucas Barrios y por eso, tras el pedido del Diez, anoche la CD mens sana logró un acuerdo total con Lucas Barrios, que seguirá hasta junio de 2021: “resalto la gran predisposición del jugador para aceptar los números que le propuso Gimnasia”, le dijo anoche a este diario una alta fuente de calle 4.

La mencionada es una base de equipo que a Maradona le gusta, y están quedando afuera futbolistas que pueden ser titulares tranquilamente para pelear por un lugar. El arquero Nelson Insfrán (a quien Diego hizo debutar y puso en su momento en lugar de quien era dueño del arco como Alexis Martín Arias); defensores como Lucas Licht y Germán Guiffrey; volantes como José Paradela, Matías Miranda (otro pibe que promovió el “Diez”), Franco Mussis (debe arreglar su continuidad y dependerá si será tenido en cuenta o no), Brahian Alemán y Maximiliano Comba; o delanteros como Horacio Tijanovich y Nicolás Contín. A estos se le deben sumar juveniles que de a poco fueron tocando Primera como por ejemplo los delanteros Sebastián Cocimano e Ivo Mammini; el volante central Patricio Monti; el lateral izquierdo Rodrigo Gallo; y el zaguero Tomás Fernández.

En definitiva, de no pasar nada demasiado raro, Maradona podrá recuperar el equipo base que construyó y a partir de ahí seguir creciendo. Pero la ilusión de muchos de cara a esta nueva etapa, es que ya sin la presión de tener que jugar por el descenso, se verá un equipo más suelto.