¿Caniggia se suma al cuerpo técnico de Diego?

A última hora surgió un fuerte rumor en el que Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia, estaría analizando la posibilidad de sumar al cuerpo técnico a su amigo y ex compañero de la Selección y Boca, Claudio Paul Caniggia.

La idea es que el Pájaro se incorpore para el próximo campeonato, después de la pandemia.

En febrero, Claudio Paul Caniggia había anunciado su intención y su deseo de "trabajar con Diego Maradona" en el Lobo. En aquella ocasión aclaró que él no tiene "ningún problema" en ser "ayudante de campo o cualquier otra cosa", aunque manifestó en su momento que "no" se está "ofreciendo", pero que para la Copa de la Superliga "podría ser".



"Me gustaría trabajar con Diego. Es siempre una posibilidad. No sólo con Diego, sino involucrarme y meterme en algo que me guste. Yo nunca dije que no quiero estar como asistente o lo que sea dentro de un cuerpo técnico" destacó.

Y añadió "Dije que si había algo interesante podría involucrarme y que los demás podrían estar seguros de eso. Maradona ya tiene sus ayudantes y falta muy poco para que termine esta Superliga. No me estoy ofreciendo, pero puede ser una posibilidad en un futuro cercano”, indicó Caniggia.